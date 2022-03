KUĆI SE SVRAĆAO UNEREĐEN! Svedočenje porodice roba lekara roba budi jezu: SPAVAO JE U GARDEROBI, TRČAO ČIM GA POZOVU

Porodica uglednog niškog lekara J.G. danas je pred Višim sudom u Nišu iznela šokantne informacije o golgoti koju su prolazili godinama, zbog njegove bolesne veze sa Nebojšom Nikolovim (46) kojem se kao i njegovoj nevenčanoj supruzi Dragani Petrović (32) sudi za trgovinu ljudima.

Vesna Glasnović, supruga J.G. posvedočila je da je on zbog Nebojše odbacio porodicu te da je doveo do ivice materijalne propasti, jer mu je predavao sav novac koji je zarađivao.

- Sve je počelo pre jedanaest godina kada je moj suprug bio direktor Klinike za kardiologiju u Kliničkom centru u Nišu gde sam ja radila kao medicinska sestra. Videla sam tog čoveka sa mojim mužem, pitala sam ga ko je on, objasnio mi je da je Nebojša navodno sin njegovog školskog druga. Posumnjala sam da mi ne govori istinu jer njegovi navodni kardiološki pregledi uopšte nisu evidentirani u dokumentaciji a moje sumnje su narasle kada sam videla da vozi naš auto. Počeo je da ga poziva neprestano i danju i noću, suprug je spavao u odelu da bi mogao odmah da krene, čim mu zazvoni telefon. Pokušavala sam da ga sprečim, jednom prilikom je otišao u dečju sobu, hteo je da skoči sa terase samo da bi izašao iz kuće, sklonila sam se jer sam shvatila da je spreman na sve. Drugom prilikom sam sa njim ušla u auto, kazala sam mu da ću ići sa njim da vidim gde ide. Međutim, čim bih ušla u vozilo, on bi izašao, tako smo ulazili i izlazili da bi on na kraju otišao pešice. Telefon nije prestajao da mu zvoni cele noći, pa sam odlučila da upitam Nebojšu zbog čega poziva moga muža. On mi je kazao da su drugovi, a ja sam mu objasnila da bio moj suprug mogao da mu bude otac a ne drug. U to vreme muž je radio u privatnoj ordinaciji, poslovala je na nuli jer je prema mojim saznanjima, Nebojša dovodio pacijente a uzimao sav novac. Zbog toga ih je vlasnik ordinacije obojicu izbacio - kazala je uznemirena žena.

Istakla je da je lekar odbacio sve svoje prijatelje, te da je počeo da se zadužuje.

- Uzimao je kredite, pitala sam ga zbog čega se zadužuje, izbegavao je odgovor ali mi je kazao da jednog dana nećemo imati ni za hleb. Videla sam kuda sve to vodi pa sam kuću prebacila na decu, kako bih sprečila da i nju da Nebojši. Pre oko pet godina sam saznala za neki dug od osam hiljada evra, nije hteo da mi kaže zbog čega je pozajmio taj novac. Molila sam ga, preklinjala da prestane sa tim a on mi je govorio : - Pazi šta radiš, nanećeš mi štetu! Pitala sam ga : - Da li si ubio čoveka, da li ste u ljubavnoj vezi, da li ima neke kompromitujuće fotrografije, da li te ucenjuje? On mi je govorio da može pare da daje kome hoće. U tom periodu počeo je da poboljeva od kičme, pa me je ovlastio na svoj bančin račun, saznala sam da je u minusu 100.000 dinara. Tražio je pozajmice od prijatelja, od jednog dve hiljade evra, govorio je da će ga ubiti. Od jedne koleginice je uzeo 4.000 evra da bi je navodno zaposlio, kada se to nije desilo, zatražila je da joj vrati pare a Nebojša joj je onda slao preteće poruke – nastavila je svedočenje Vesna.

Kaže da je najgore nastupilo kada je J.G. otišao u penziju.

- Penzionisao se 2019. godine i od tada je retko dolazio kući. Kada bi svratio, uvek je bio prljav a dolazio je i uneređen, sa vidljivim modricama. Kod nas je boravio kratko, shvatila sam da ima rok do koga može da ostane. Uvek mi je tražio novac, govorio je da će ga uhapsiti i da mu zato trebaju pare. Našoj ćerci su počele da stižu preteće poruke… Kumovi nam nisu došli na ćerkinu svadbu jer je od njih tražio novac, a u poruci naveo : - Dabogda ti sin dobio rak pluća, ako mi ne daš pare! On se na kratko pojavio na venčanju pa mi je zatražio novac za taksi – kazala je supruga žrtve.

Porodica nije znala gde se J.G. nalazi, a ponešto bi saznavala samo od prijatelja.

- Čuli smo da često stoji sa Nebojšom na Somborskom bulevaru. Jedna prijateljica mi je kazala da mu je prišla da se pozdravi ali da je Nebojša udario preko ruke i kazao joj da im se ne približava. Pričali su nam da izgleda kao skitnica, a u dva navrata smo dobili nformaciju da je viđen kako se sa Nebojšom ljubi u kolima. Sve smo pokušavali da ga spasimo, odlazila sam kod načelnika Policijske uprave u Nišu, tražila sam da nešto preduzmu, obraćali smo se advokatima ali ništa nije vredelo. Tek kada su Nebojša i njegova supruga uhapšeni, došao je kući. Polako se sređuje, nastavio je da radi ali ima psihičke probleme izazvane ovim događajima. Kad jede ne sme da sedne, za sve što želi da uzme iz frižidera pita…. Nebojša nam je naneo veliku sramotu, ćerke su nam fakultetski obrazovane, ugledna smo porodica. Moj suprug nam se polako vraća, pre dva dana mu je bio rođendan, posle toliko godina su mu naše ćerke čestitale i poljubile ga, to nam puno znači – rekla je Vesna. Komentarišući situaciju u kojoj se muž našao, kazala je da je tek iz medija saznala da je najverovatnije bio ucenjen i da je morao da radi to što mu je naređeno.

- - Šta je mogao da čini kada je našoj porodici prećeno, da će mu deca biti silovana, da će unuče da mu se nađe u mrtvačkom sanduku- posvedočila je žena J.G.

Njegove ćerke Marija Glasnović Kamenović i Jelena Golubović potvrdile su majčine navode i istakle da je njihova porodica bila talac Nebojše Nikolova. Kazale su da su se bojale da će im na vrata zakucati izvršitelji zbog očevih dugova, da su se bojale za svoju bezbednost zbog poruka koje sui m stizale, te da su strahovale šta će se njemu desiti.

Sudija Mirko Drašković je sve svedokinje upitao zbog čega nisu J.G. lišile poslovne sposobnosti, poslale ga na psihijatrijsko lečenje, ali su sve imale isti odgovor, da su pokušale da ga zaštite, da su izgubile veru u institucije, te da su im ruke bile vezane jer on nije želeo da svedoči protiv svojih mučitelja.

Oboje optuženih negiralo je njihove navode a Nikolov je otišao toliko daleko da je suprugu J.G. optužio da ga je tukla i zlostavljala.

- Dva puta ste ga šamarali jer ste ga sumnjičili za neverstvo. Recite mi da li sam nekada prema vama bio neprijatan ili vas na bilo koji način uznemiravao – upitao je Nikolov, suprugu žrtve. Ona je negirala njegove navode o zlostavljanju ali je priznala da nikada sa njim lično nije imala probleme.

Nikolov i njegova nevenčana supruga se terete da su od marta 2019. do marta 2021. godine u uračunljivom stanju, pretnjama da će nauditi žrtvi i njegovoj porodici i silom koju je Nebojša primenjivao, uspostavili sa njim ropski odnos.

- Oštećeni je brinuo o zdravstvenom stanju okrivljenih, izdržavao ih i davao im sva mesečna primanja, kako od penzije tako i od privatnog rada kao lekar kardiolog, i ograničavali mu slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima. Primorali su ga da marta 2019. godine napusti porodičnu kuću, suprugu i ćerke i započne život na ulici pod njihovom kontrolom. Tokom dana stajao je ispred stana u holu zgrade u kojoj oni žive a noću je spavao u automobilu čije je iznajmljivanje plaćao to isključivo kada mu oni dozvole – navedeno je u optužnici.

Suđenje će se nastaviti 13. Aprila saslušanjem veštaka koji su se bavili psihičkim stanjem oštećenog J.G.

Veće Višeg suda u Nišu odlučilo je da prihvati predlog tužilaštva, da se optuženima produži pritvor.