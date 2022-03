ISKASAPIO ŽENU, PA TELO SPAKOVAO U FIOKU: Ovaj zločin pre godinu dana šokirao Austriju, a Srbin osuđen na DOŽIVOTNU!

Prošlo je godinu dana od stravičnog zločina koji je šokirao Austriju, ali i Srbiju, kada je Srbin Nenad L. (27) iskasapio svoju suprugu Dajanu Lazarević (22), takođe našu državljanku, a zatim njeno telo sakrio u fioku od kreveta, dok su njihova deca sve vreme bila u stanu!

Za ovaj zločin koji je Nenad počinio 20. marta 2021. godine, austrijske vlasti osudile su ga na doživotnu kaznu zatvora, a u obrazloženju suda stoji da su osumnjičeni i žrtva bili u lošim odnosima i da je ona htela da ga ostavi.

- Optuženi je u napadu više puta udario Dajanu u lice, a ona ga je tada ujela za prst. Potom je on uzeo nož iz fioke i nekoliko puta isekao ženu po vratu, a zatim je drugim nožem izbo još nekoliko puta u grudi. Nakon zločina je pozvao dadilju da mu pričuva decu, jer, navodno, njegovoj supruzi nije dobro. Tada je otišao u policiju i posle nekoliko sati se predao - rekao je sudija na suđenju.

Krvavom piru prethodio je niz incidenata i loši bračni odnosi između Nenada i Dajane.

Ubijena devojka početkom prošle godine podnela je zahtev za razvod braka od Nenada zbog višegodišnje torture koju je od njega trpela.

U decembru 2020, on je nožem nasrnuo na nju, njene roditelje i njenog brata na proslavi, pa mu je sud u Salcburgu propisao zabranu prilaska.

Austrijski mediji preneli su da je Nenad više puta tukao svoju suprugu i da ju je redovno davio, kao i da joj je slao pretnje kako će je "ubiti kao kokošku" i da je više puta rekao da nema problem sa tim da joj naudi.

- Nakon što je svoju suprugu iskasapio noževima, potpuno mirno je otišao u policiju. A da celokupna situacija bude još strašnija, njihova dečica su bila u prostoriji pored, jedna ćerka je tada imala 4 godine, druga je imala 7 meseci - ispričao je izvor Kurira.

Bizarno ponašanje

Kako smo ranije pisali, Nakon ubistva supruge, Nenad je ušao na njen Fejsbuk profil i promenio njihovu profilnu sliku, a 12 sati nakon zločina sa svog ličnog profila napisano je ispod iste slike: "Počivaj u miru srce moje!".

Prijatelji nesrećne devojke ispričali su tada da je Dajana mnogo propatila u njihovom zajedničkom životu.

- Dajana je mnogo patila sa njim, ali ga je volela. Bila je puna ljubavi. Njemu je sve praštala prevare, kontrolisanje telefona, a onda joj je taj psihopata oduzeo život - rekla je ranije drugarica i dodala:

- Bila je osoba koja bi pre dala drugima nego sebi, pre svega najbolja majka za svoju decu, domaćica, pa onda sve ostalo. Još sam u šoku, ne mogu da shvatim šta se dešava, da je više nikada neću ni videti ni zagrlit.

Uprkos svom nasilju koje je proživljavala sa Nenadom, Dajana je ipak nalazila snage da se viđa sa njim.

Sukob oko razvoda

- Nakon incidenta na rođendanu, oni su ipak nastavili da se sastaju. Dajana je čak želela da povuče zahtev za razvod, ali su se tome protivili njeni roditelji. Kobne večeri oni su se sastali da bi mu ona to rekla, međutim, njih dvoje su se tada sukobili, jer on to nije hteo da prihvati pa ju je ubio - ispričao je izvor upoznat sa slučajem.

U toku sudskog procesa, Stefan Rider, advokat koji zastupa porodicu žrtve nije želeo da komentariše presudu, ali je dodao da je sud naložio da Nenad Dajaninim ćerkama i roditeljima mora da isplati 100.000 evra odštete.

Autor: