Svedok-saradnik do detalja OPISAO GOKSIJEVO UBISTVO: Pripadnici Veljine ekipe su mu pokazali fotografije RASKOMADANOG NAVIJAČA?

Navijač Partizana Goran Veličković Goksi otet je 3. avgusta 2020. godine i ubijen u kući u Ritopeku od strane pripadnika najmonstruoznijeg klana na ovim prostorima, a prošle nedelje supruga ubijenog po prvi put se srela oči u oči sa optuženima!

Kako je Jelena Veličković ispričala za Kurir, u sudnici je videla i Bojana Hrtvatina, svedoka-saradnika, koji je sklopio sporazum s tužilaštvom i otkrio monstruozne detalje zločina, ali i priznao da je on namamio Veličkovića na sastank smrti.

Podsetimo, prema svedočenju svedoka-saradnika Bojana Hrvatina, Veličkoviću je sekirom lično presudio Marko Miljković.

Veličković je početkom avgusta 2020. godine zamolio suprugu da ga odveze do Višegradske ulice u Beogradu gde je trebalo da se nađe sa drugom. Kući se nikada nije vratio, a kako su poruke koje su dobijali sa njegovog Skaj telefona bile čudne, supruga je prijavila nestanak. Posle hapšenja kriminalne grupe 4. februara 2021, ispostavilo se da je Veličković ubijen u kući strave u Ritopeku, te da su delovi njegovog tela samleveni u mašini za melvenje mesa i bačeni u Dunav. O detaljima ubistva progovorio je Bojan Hrvatin, Veličkovićev prijatelj, koji ga je i namamio u "klanicu". On je, prema svedočenju, rekao Veličkoviću da idu u Vrčin da kupe oružje. Na njivi su ih sačekali Nebojša Janković i Nemanja Đurić, navodni prodavci klana, a kasnije su iz kukuruza iskočili Belivuk, Miljković i Miloš Budimir, dok je Dejan Tešić bio na mestu vozača. Veličković je tada prebačen pik-apom u Ritopek, a Hrvatin, koji je navodno bio otet, otišao je do kafića u Beogradu.

- Posle sat i po, dva, Miljković se vratio u društvu Belivuka i rekao mi: „Rešen je Goksi". To je bila njegova želja da reši Goksija, jer ga je baš mrzeo. Ispričao je da ga je Goksi iznenadio, jer se držao najbolje od svih do tada. Bio je, kako nam je rekao, hrabar i držao se mangupski do kraja. Kad je ušao kod njega, Goksi ga je čak pitao šta je sa mnom! Na to mu je Miljković odgovorio pitanjem: „Sa onom budalom?". Goksi je uzvratio: „Nemojte njega, on nema nikakve veze, on je tek izašao iz zatvora", na šta mu je Miljković uzvratio: „Jebi ga, u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu" i on je to prihvatio - navodno je rekao Hrvatin.

Pisali Koraću sa Goranovog telefona Posle ubistva Veličkovića, kako je utvrđeno, Miljković je počeo da piše kontaktima sa njegovog Skaja. - Prvo je pisao Filipu Koraću... Ne znam kako se on zvao na Skaju, ali mi smo ga zvali „Zalizani". Poslata mu je poruka: „Tik-tok, tik-tok, ovako ćeš i ti da završiš, navataćemo te. Tome je prethodila prepiska kao da Goksi piše sa njim, ali nas je on odmah posle prve ili druge poruke provalio. Onda mu je poslata slika, ona „Koraću pi*ko", da mu se stavi do znanja jer je Goksi bio sa njim na vezi i prodavao je njegovu „koku". Čekali smo, konkretno Miljković, jer je kod njega bio telefon da se vidi kada će poruka biti štiklirana. Čim smo videli, da je on tu poruku primio, mi smo je izbrisali, da Korać ne bi mogao da je sačuva - rekao je Hrvatin.

Kako je navodno pojasnio, Miljković je lično ubio Veličkovića.

- Znao je šta se sprema, sam je legao, nisu ga ništa nameštali, čak je i glavu sam namestio. Miljković je rekao: „Dobro sam ga udario jedanput, nije bilo potrebe da ga udaram drugi put", što znači da ga je odmah pogodio. Video sam da su se Miljković i Belivuk iz Ritopeka vratili sa Milošem Budimirom i Srđanom Lalićem.

Vidi lutko, Meksiko u Beogradu Fotografije masakriranja žrtava klana, prema optužnici, pronađene su jer ih je Marko Miljković u decembru 2020. poslao nepoznatoj osobi, kako bi mu se sačuvale. Te večeri je poslao 16 užasnih fotografija Veličkovića, 12 fotografija Aleksandra Gligorijevića, 17 slika Lazara Vukićevića, 6 fotografija Ljepoje. Takođe je poslao 4 fotografije na kojima se vidi vezan Zdravko Radojević. Osim fotografija, pronađene su i Miljkovićeve poruke: - Da ti pošaljem slike klanica da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu jer ih samo ja imam. Uz jednu od fotografija nalazi se i Belivukova poruka: Vidi lutko, Meksiko usred Beograda hahaha. Miljković se, u izdvojenim porukama, čak "požalio" da "samo sa leševima bleji": - Čudno mi kad vidim živog čoveka. Što je najjače nikako spisak da se smanji….. Kako nam kažu ova braća iz CG "ovo nijesmo ni u Meksiko viđeli što vi činite tu". Ja sam čekao da se oporavim od korone da bi ubijao tuga.

Hrvatin je u svom iskazu naveo i da su mu pripadnici klana pokazivali slike tranžiranog tela ubijenog navijača.

- Video sam sliku na kojoj je bilo korito puno isečenog mesa i Goksijeva izubijana glava. Pokazivali su mi još neke slike, na jednoj se videlo da je na Goksijevom telu krvlju ispisano „Koraću pi*ko", da je telo bilo bez glave - pojasnio je Hrvatin i naveo da je Miljković "voleo da čuva slike u telefonu, iako mu je govorio da ih briše":

- Imao je i slike kontra ekipe, oni su slali nama šta su radili.

Supruga ubijenog Gorana Veličkovića otkrila je kako je izgledao njen susret sa svedokom-saradnikom Bojanom Hrvatinom.

- Bio je povređen i moj muž ga je vodio kod lekara. Našli smo se tada u kafiću, on mi je sve vreme persirao, a prokomentarisao je i da mi je dete lepo kao za reklamu. Sada sam ga videla drugi put, okrenula sam se i gledala ga, pogled nije skrenuo - priča udovica: - To je čovek koji je jednom već okrvavio ruke, pa je bilo očekivano da će i drugi put. On je iz zatvora izašao u maju 2020, a moj muž je ubijen u avgustu iste godine. Da li se pokajao - ne znam. Mislim da je velika razlika između 15 godina zatvora i doživotne robije, možda se zato nagodio.