PROCURILI DETALJI SA SUĐENJA IKONOPISCU ZA UBISTVO JELICE! Svedočila i njegova majka: Nije monstrum kakvim se prikazao

Ikonopisac Vladan Grahovac (30) iz Raške danas na ročištu završne reči ponovljenog postupka protiv njega, imao je opširnu ispovest u Višem sudu u Nišu, a svedočila je i njegova majka Veselinka Grahovac koja je rekla "da on nije monstrum kakvim se prikazao".

Nesrećna majka je iznela da je on mnogo pre ubistva bio sklon suicidu, a da je prvi put skočio sa terase u drugom razredu osnovne škole. Onda je to učinio još jednom, a njoj je bilo najteže, kako je rekla, kada je pokušao da se otruje lekovima.

Gragovcu se ponovo sudi za ubistvo Jelice Tatarovski (82) za koje je već osuđen na 30 godina zatvora jer joj je zadao 26 lakih i teških uboda nožem, a u ubistvu koje je priznao, koristio je i čekić. Ponovna presuda je zakazana za 25. mart ove godine.

On je danas rekao u sudnici "da se izvinjava narodu, da se kaje, izvinjava narodu Srbije, a da mu je najviše stalo da rodbina pokojne bake oprosti ovo delo jer je hrišćanin, veruje u boga kao i da se ne seća samog čina ubistva".

Apelacioni sud je ranije uvažio žalbu odbrane da je nejasno poreklo novca u vrednosti od 760 evra koji su nađeni kod njega pa je i pitanje da li je on ovo svirepo ubistvo učinio iz koristoljublja ili zbog kako je rekao "crnih rupa" i "glasova koje je čuo" 1. septembra 2019. godine u kasnim večernjim satima. U ranijoj presudi se navodi da je iz stana uzeo tih 760 evra.

Aleksandar Kaličanin, zamenik javnog tužioca naveo je danas u završnoj reči da tužilaštvo predlaže kaznu zatvora za Grahovca od 40 godina robije "zato što dokazi u postupku ukazuju da je optuženi racionalno i svrsishodno učinio krivično delo teškog ubistva".

- Dokazano je da je došao iz Raške u Niš, da je kupio nož kojom je izbo staricu, a koristio je i čekić. Svi novčanici gde je starica držala novac su bili ispražnjeni, a dokazano je i da neki novčanici nedostaju. Izvršio je premetačinu po stanu što jasno ukazuje da je iz koristoljublja lišio jedan život. On je stigao i da se presvuče, pokušao je da zavara kamere koje je znao gde se nalaze, a pokušao je i da skrije tragove. On je iskoristio njeno poverenje da mu otvori vrata jer se znaju od ranije i zato predlažemo 40 godina zatvora - rekao je Kaličanin.

Grahovac je rekao da je tih dana bio pod uticajem alkohola i drogama. Koristio je drogu GHB, poznatiju kao "Dži".

- Moje depresije su trajale i traju po šest meseci i više. I sada se izvinjavam oštećenima, kada bi mi oprostili, to bi voleo najviše na svetu. Izvinjavam se i svojoj majci i ocu. da sam slušao njegove savete sada bi bio čovek. Jedan slučaj iz manastira Ostrog pamtim kada sam bio mali. Pop je okupio decu i govorio nešto, onda je meni stavio ruku na rame i rekao "budi dobar". ja ne znam šta to znači, ali i sada me najviše strah od božije kazne. Ja sam hrišćanin, verujem u boga. Dugujem narodu Srbije da pokažem da nisam takav, ja se uopšte ne sećam ubistva. Ja pokojnu Jelicu pamtim kao komšiku kojoj sam pomagao.- žao mi je i rođenog brata jer se borio za mene. kada sam bio u depresijama, stalno sam ležao, a on je me je molio da ustanem, da se izborim za sebe - naveo je ovaj momak koji je posle ubistva otišao kod lekara da mu saniraju ranu, a onda se zaputio u Beograd gde je i uhapšen nakon par dana.

Njegova braniteljica, Jelena Arsić rekla je da se iz veštačenja malo šta vidi i da se ne može prihvatiti mišljenje veštaka da je bio uračunljiv u vreme ubistva. Ona je opisala drogu "Dži" za koju je rekla da svakojako deluje na konzumenta i da je moguće da izaziva gubitak pamćenja ili amneziju.

- Nakon konzumiranja ove droge, čovek je moguće da se briše pamćenje čak 11 sati, ali veštačenja to ne pokazuju. Postavlja se pitanje da li je kod njega nastupio neki vid šizofrenije, ali toga nema u nalazu veštaka. Vladan se zapravo branio kritične večeri od neke sile. Pitanje je i da li mu je bila izmenjena svest u stanju jake depresije i konzumacije raznih psihoaktivnih supstanci. Sveka toga u nalazu nema. On nije imao portrebe da nasrne na staricu jer mu je dobro išla prodaja slika. Nije nam dopušteno ni da vidimo snimke iz zgrade - rekla je Arsićeva.

Grahovčeva majka, Veselinka, ugostiteljka iz Raške je svedočila danas na sudu da "Vladan nikada nije bio nasilan, da nikada nije nasrnuo ili napao članove porodice.

- Prvi put je u drugom razredu osnovne škole skočio sa terase visoke 17 metara, a kasnije još jednom. Sigurno da čovek koji to učini ne zna da li će ostati živ. Vodili smo ga kod psihijatara i sve se završavalo na lekovima, nikada niko nije lepo popričao sa njim. kasnije je lepo slikao, svaka treća kuća u ulici ima njegove ikone. radio je u Beogradu u hladnjači, Imao je ekipu za moleraj na građevini, slikao je, radio je u "brzoj hrani", davao je sestri novac, meni je pomagao u kafani... Dva tri dana pre događaja je ostavio meni 50 evra, nije bio bez para. Tada je imao crvene oči, ali je to pripisivano plakanju - ispričala je ona.

Onda je upitana da li je znala gde on ide tih dana avgusta pre ubistva i da li je znala starisu koju je ubio..

- Rekao mi je da ide u Beograd, na terapiju za HIV. Znala sam da su u njegovoj zgradi živele neke starije žene kojima je on pomagao zajedno s bratom, ali nisam znala njihova imena. Nikad se nisam raspitivala o njegovom životu, znajući za njegovu seksualnu opredeljenost - rekla je Veselinka Grahovac.

Prete mi i pljuju me u zatvoru

Grahovac je rekao da poslednja 20 dana živi normalno u zatvoru, da čita knjige, ali da je doživeo razna šikaniranja od drugih zatvorenika.

- Pretili su mi, pljuvali me zato što sam napao staricu jer kao da sam ubio nekog muškarca to bi bilo kul. Nisam smeo to ni da prijavim. Hvala komandirima koji su me premestili u drugu sobu tako da imam sada malo mira. Nisam mogao da se žalim Zavodu za zatvorske sankcije zato što bi to bilo u zatvoru kao cinkarenje. Preplašen sam i to samo zbog te diskriminacije - rekao je Grahovac.

Na suđenju je mnogo toga rečeno, a saznalo se da je pokušao da sebi oduzme život paštetom i da je falsifikovao nekakve recepte za lekove.