LEGIJA JE NA DAN ĐINĐIĆEVE SAHRANE NAPUNIO 35 GODINA - Bivši komandant JSO u 'Alkatrazu' proslavoo 54. rođendan

Milorad Ulemek Legija, bivši komandant Jedinice za specijalne operacije, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog organizacije atentata na premijera Srbije dr Zorana Đinđića, na dan njegove sahrane proslavio je svoj 35. rođendan. Nekadašnji komandant "crvenih beretki" rođen je 15. marta, a na isti dan na večni počinak ispraćen je Zoran Đinđić.

Ulemek je, inače, rođen 15. marta 1968. godine u Beogradu. Đinđić je ubijen 12. marta 2003. godine u dvorištu ispred zgrade Vlade Srbije. Sahranjen je 15. marta u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju uz najviše državne, vojne i crkvene počasti, a od njega se oprostilo oko 200.000 ljudi.

Nad Đinđićevim grobom, osim porodice, stajali su i najviši funkcioneri Srbije i državne zajednice SCG, kao i prijatelji pokojnog premijera Vladimir Beba Popović, Dragoljub Marković i Miodrag Kostić, koji su zajedno sa Čedomirom Jovanovićem, Zoranom Živkovićem i Borisom Tadićem skinuli sa lafeta kovčeg sa Đinđićevim telom.

Mnogobrojne diplomate doputovale su iz inostranstva na čelu sa Jorgosom Papandreuom, šefom grčke diplomatije i predsedavajućim Saveta ministara Evropske unije. Zabeleženo je, međutim, da je pre svih stranih državnika i diplomata, na sahranu stigao ambasador Iraka, samo u pratnji vozača.

Legijino pismo mesec i po pre ubistva Đinđića: "Ne mogu, a da ne pomislim kako je ipak sve to delo istih ljudi, onih kojima ništa nije sveto i kojima ni do čega što je srpsko - nije stalo"Legijino pismo mesec i po pre ubistva Đinđića: "Ne mogu, a da ne pomislim kako je ipak sve to delo istih ljudi, onih kojima ništa nije sveto i kojima ni do čega što je srpsko - nije stalo"

Jednim autobusom, kako su mediji pisali, stigli su i školski drugovi Zoranove dece Jovane i Luke. Svako dete u ruci nosilo je po jedan cvet.

Kako su izveštavali mediji, kolona od stotinak policajaca tačno u devet časova ujutru krenula je u krug Novog groblja. Tužnu povorku nadletali su helikopteri, a ulice Beograda preplavila je reka od oko 200.000 građana Srbije.

Legija je juče proslavio svoj 54. rođendan u najstrože čuvanom zatvoru, poznatijem kao "Alkatraz", koji je u sastavu požarevačkog kazamata u Zabeli. Za tu priliku od porodice je, kako saznajemo, dobio paket i tortu.

Projekcija filma "Ključ" bez slavljenika Ulemeka

U Kazneno-popravnom zatvoru "Zabela" kod Požarevca održana je sinoć edukativna projekcija filma "Ključ" reditelja Marka Sopića. Projekciji u zatvorskoj bioskopskoj sali prisustvovalo je oko 200 štićenika ove ustanove.

Među gledaocima, prema nezvaničnim informacijama, nije bio bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija, koji je tog dana proslavio 54. rođendan, budući da je on u samici u najstrože čuvanom delu zatvora i nije mu dozvoljeno mešanje sa ostalim zatvorenicima.

Rođendanske čestitke bivšem komandantu od njegovih saboraca osvanule su na društvenim mrežama, kao i prethodnih godina: "Srećan rođendan, El Comandante, želi ti tvoj čopor", "Branila nas u ratu jedna ruža na vratu. Srećan rođendan, komandante" i mnoge druge.

Bivšeg komandanta JSO već 18 godina drže u strogoj izolaciji u zatvoru „Zabela". Ulemek je čuvan pod posebnim režimom i odvojen od drugih pritvorenika, a u "Alkatraz" je prebačen 9. jula 2010. godine.

Piše knjige i scenarija

Legija je, da podsetimo, osuđen 2005. godine na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Ulemek je osuđen na još tri maksimalne kazne zatvora, i to za ubistvo Ivana Stambolića 25. avgusta 2000. i za pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi 15. juna 2000. godine, kao i za zločine "zemunskog klana".

Ulemek je iz sela Pecka na Kordunu. Otac Milan je bio podoficir JNA, a majka Natalija je bila činovnica u poštanskoj štedionici. Završio je 1985. godine kurs za auto-mehaničara. Iste godine pobegao je u Francusku iz Srbije, jer je bio umešan u neuspelu pljačku. Tamo je boravio u Legiji stranaca, koju je napustio 1992. godine, a po povratku u Srbiju pristupio je Arkanovim "tigrovima".

Jedinstvena kazna od 40 godina robije trebalo bi da mu istekne 2044. godine. Ukoliko doživi 76 godina, tada bi trebalo da izađe iz zatvora kao slobodan čovek.

Tokom izdržavanja zatvorske kazne Legija je napisao više od 20 knjiga, a nedavno je počeo da piše i scenarija za serije.