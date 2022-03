NJEGOVI ZLOČINI SU ZGROZILI ČITAVU SRBIJU: Nekrofil nakon puštanja iz zatvora posle samo tri dana UBIO DEVOJČICU! JEZA!

Kod seksualnih prestupnika nema popravke, jer će oni da iskoriste svaku novu priliku koja im se pruži kako bi ponovili krivično delo. Oni su kao "tempirane bombe"

Javnost se sa razlogom uznemiri kada pedofil ili seksualni prestupnik bude pušten na slobodu, bilo da je u pitanju ukidanje pritvora ili završetak izdržavanja kazne. Kada se osoba sa takvim profilom ličnosti vrati u svakodnevan život, njegovom okolinom zavlada muk. Njegove komšije ne osećaju se bezbedno u sopstvenom komšiluku.

Takav strah je opravdan, jer kako objašnjava kriminolog Dobrivoje Radovanović, opasnost od ponavljanja krivičnog dela je 100 odsto.

- Povrat je kod seksualnih prestupnika, silovatelja, pedofila, stopostotan. Njegovim puštanjem na slobodu je u opasnost dovedena osoba koja je preživela seksualno nasilje od strane njega, ali i bilo koja druga osoba u tom mestu. To su situacije u kojima se čovek hvata za glavu, naročito kada je u pitanju ukidanje pritvora pre suđenja, kao što je to bio slučaj u Mačvanskom Belotiću. Da li su ti ljudi koji su ga pustili na slobodu nekada čuli šta znači seksualni prestupnik? Da li su studirali nešto, da li su im predavali neki psiholozi? - kaže Radovanović za Telegraf.rs.

Kod seksualnih prestupnika, kako objašnjava, nema popravke, jer će oni da iskoriste svaku novu priliku koja im se pruži kako bi ponovili krivično delo.

- Nema pritvora, pa puštanja, nego treba da budu u pritvoru sve dok proces traje, a potom da dobiju kaznu, i to što dužu kaznu. Nije isto kada ga kaznite tri godine ili 15 godina. Manja je verovatnoća da ponove delo kada odleže dugu kaznu. To je krivično delo koje je diktirano teškim poremećajima unutrašnjih nagona i nema šanse da ne ponove delo ako im se pruži šansa - dodaje.

Kako navodi, postoje dva konkretna slučaja koji se savršeno uklapaju u tu tezu.

- Ne sećam se mnogo konkretnih slučajeva, jer sam psiholog, a mi ne donosimo zaključke na osnovu pojedinačnih slučajeva. Mi radimo istraživanja. Ipak, postoje dva slučaja koja se fantastično uklapaju u generalnu tendenciju da se seksualni delinkventi bilo koje vrste, naročito silovatelji i pedofili, u sto odsto slučajeva vraćaju iza rešetaka. Isto važi i za egzibicioniste i voajere, ali su ta dva tipa poremećaja bezazleni u odnosu na prethodno spomenute - ističe Radovanović.

Silovatelj u otvorenom odeljenju zatvora



Kako objašnjava kriminolog, puštanje seksualnog prestupnika na slobodu ne utiče samo na žrtve, već i na sve oko njih. Druge devojčice počinju da strahuju za svoju bezbednost, a strahuju i odrasle žene. Pedofili napadaju mlade, ali seksualni prestupnik, kako ističe, napada bilo koga i ne gleda mnogo na godine ili izgled.

- Jedan od dva slučaja koje sam spomenuo je slučaj teškog silovatelja osuđenog na 14 godina zatvora, koji je izdržavao kaznu. Kada je 2000. godine došla nova vlast, promenjeni su upravnici zatvora i postavljeni su novi. To je uticalo na ono što se kasnije dogodilo - priča Radovanović.

Kako kaže, u jednom zatvoru na funkciju upravnika postavljena je žena koja je otkrila da čovek već 10 godina služi zatvorsku kaznu i verovatno je pomislila da on treba da bude premešten u otvoreno odeljenje kako bi počeo da se prilagođava izlasku na slobodu.

- To je dovelo do toga da je policija u Sremskoj Mitrovici posle nekoliko meseci pronašla tri ubijene žene u okolnim njivama. Nisu mogli da otkriju ubicu dok se nisu setili da odu u zatvor i pitaju da li tu ima neki seksualni prestupnik na izdržavanju kazne. Ispostavilo se da je u pitanju baš taj čovek koji je služio kaznu za silovanje i koji je premešten u otvoreno odeljenje, što mu je omogućilo da nađe nove žrtve. To samo ide u prilog priči da kod njih popravke nema - ističe.

Slučaj nekrofilije u Rači



Drugi slučaj koji se savršeno uklapa u profil silovatelja povratnika, ali je na neki način i daleko gori, dogodio se u Rači.

- Čovek je u Rači silovao ženu. Potom ju je ubio i njeno telo prekrio lišćem i granama u nekom jarku pored puta. Sutra se opet vratio i imao seksualni odnos. To je jedna od najtežih vrsta prestupa, kada seksualno opštite sa lešom. On je otkriven i kažnjen je maksimalnom kaznom - kaže kriminolog.

Ipak, potkrala se greška. Iako Radovanović ističe da resocijalizacije kod seksualnih prestupnika nema, nisu svi tog mišljenja. Zbog toga je zločin ponovljen.

- Stručnjaci su u nekom momentu procenili da je zatvorenik dovoljno resocijalizovan i pustili su ga na slobodu. Već tri dana kasnije ubio je srednjoškolku koja se vraćala kući iz škole. Šta je tada uradio? Zatrpao ju je lišćem i granama u jarku i sutradan se vratio kako bi je ponovo silovao - dodaje.

Kako ističe, beznačajno je što je on odgovarao za oba zločina jer je pušten i ponovo je nekom naneo zlo.

- Šta imaju roditelji te devojčice što su ga otkrili, što je odgovarao za taj zločin? Na prvom mestu nije trebalo ni da ga puste jer je bilo jasno da će da ponovi krivično delo i da će još neko da strada - zaključuje Radovanović.

