Stefan je nakon BRUTALNOG PREBIJANJA PREŽIVEO PAKAO: Skoro deceniju nema normalan život, čudo je da je i što je živ!

Nakon što mu je martu 2013. polomljena lobanja Stefan (28) se našao "u neverovatnom paklu".

Kragujevčanin Stefan Jovanović (28) brutalno je pretučen pre devet godina u kafiću pored škole u kojoj je tada bio maturant. Tada je dobio stravičan udarac u glavu, pravo je čudo da je preživeo, ali se još nije oporavio.

Krajem marta 2013, Stefan je sedeo u lokalu, gde je sa društvom izlazio posle časova. Vršnjak mu je prišao s leđa, udario ga bejzbol palicom, nakon čega je Stefanova glava pala na sto sa otvorenim prelomom lobanje. Nasilnik je nastavio da ga tuče, a Stefan je pao u komu u kojoj je bio četiri meseca.

Bio potpuno slep

- Čudo je i to što sam se probudio, ali i to je bilo strašno. Kada sam se probudio iz kome bio sam potpuno slep, nisam se sećao ničega, nisam mogao ništa da izgovorim. Bio je to neverovatni pakao - priseća se Jovanović, posle skoro deceniju od napada.

Kako objašnjava, bio je kao beba i sve je učio ispočetka - da govori, da hoda, da jede, a nije bilo sigurno da će ikada uspeti, niti da će mu se vid vratiti.

- Lekari nisu verovali da ću da prohodam. Godinama pokušavam, a uz najveće napore, operacije u inostranstvu, moju upornost i volju, mislim da mogu da se oporavim samo do 90 odsto onoga što sam bio ranije - smatra hrabri mladić. Naš sagovornik nekada je bio pun planova za budućnost, maturant koji se bavio i želeo da nastavi da se bavi sportom.

Danas mu je najveća želja da sakupi novac za operacije u Rusiji.

Tamo operišem očne nerve. Imao sam mnogo operacija. Otkada sam pretučen, ne mogu da imam normalan život. Trudim se, a najviše mi nedostaje društvo. Svi imaju svoja interesovanja, nemaju vremena da se bave sa mnom u ovakvom stanju

Razlog zbog kojeg je ostao invalid u najmanju ruku je banalan. Stefanov otac, Nebojša, i dalje se seća svega, kao da je bilo juče.

Osuđen na 12 godina

- Stefan je rekao svojoj drugarici da se skloni od dečka s kojim je bila u vezi. Napisao joj je to na Fejsbuku, a njen ljubomorni dečko je pročitao poruku i pretukao ga skoro do smrti. Stvarno ne mogu to da shvatim - kaže otac. Napadač je pravosnažno osuđen i na izdržavanju je zatvorkse kazne od 12 godina. Jovanović još uvek ima problema sa vidom, a leva šaka mu nije u funkciji.

U poslednje vreme svedoci smo brojnih tuča u kojima su mladići zadobili teške povrede, neki i opasne po život.

- Šta čovek da kaže na tako nešto. To nije sudbina, to je nenormalno i bolesno da neko uradi. Pratio sam sad i ovaj slučaj dečka koji je pretučen u Vrnjačkoj Banji. Samo mogu da kažem da su to monstrumi koje zauvek treba zatvoriti - zaključio je otac Nebojša i dodaje da ni jedna zatvorska kazna napadaču ne može da vrati oduzetu mladost, snove i zdravlje.