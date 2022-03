VIOLETA JE ČUDOM PREŽIVELA EKSPLOZIJU - Spasao ju je očajnički potez od 3 SEKUNDE: 'Samo mi je ovo rekao, a onda IZVADIO BOMBU'

Potresne reči žene čiji je muž u kolima aktivirao ručnu bombu.

Samo je na trenutak pustio moju desnu ruku, verovatno da uhvati bombu i da je aktivira, a ja sam u tom momentu pritisla na tabli za automatsko otključavanje vrata i verujte, ne znam ni sama kako sam potrefila to dugme. Tri sekunde su bile u pitanju.

- Čula sam da je otvoreno, pala dole iz auta, bomba je pala istog momenta - svedoči u potresnoj ispovesti za “Novosti” Violeta Petković-Nedeljković (48), koja je juče čudom preživela eksploziju ručne bombe, u kojoj je poginuo njen suprug Saša (52), u porti crkve u Čitluku kod Kruševca.

- Kada sam ustala, on je ležao u kolima. Posle par sekundi, otvorio je vrata, ustao i pao. To je bilo to....

Ne mnogo pre toga, Violeta se vratila sa posla, iz treće smene.

- Sačekao me je ispred kapije, predložio da idemo do crkve, pa smo krenuli - priča za “Novosti” Violeta.

- Pričali smo najnormalnije usput, o namirnicima koje sam kupila. Kada sam parkirala, zaključao je auto, vadi bombu i kaže sad umiremo zajedno! Zašto, kako, pitam....”Ti mene varaš”. ”Sa kim te varam, aman, sa kim, daj kaži mi nešto, razlog mi daj”...Onda mi je rekao da je našao račun za kafu, a to je bio račun zaista za dve kafe, za koleginicu i mene na pumpi, po povratku sa posla.

Pokušala je Violeta da razuveri Sašu da ga ne vara, ali nije vredelo.

- Ti mene varaš, ti mene varaš, ja to ne mogu da podnesem, priznaj mi, pa počinje da me udara u glavu - priseća se potreseno Violeta.

- U jednom ternutku se složio da izađemo iz auta, da se umijem na izvoru vode u porti, seli smo na klupu. Čak nas je i video jedan prolaznik, pitao da li je sve u redu. Saša je rekao da jeste, a mislila sam da će taj čovek pozvati policiju, video me je krvavu...I to bi Sašin život spasilo.

Nakon kraćeg sedenja na klupi, Violetu njen suprug nasilno vraća u auto, zaključava se i poručuje joj da će pozvati njenu ćerku “da vidi majku poslednji put”. Okreće broj, ali ćerka se nije javljala na telefon.

- Pokušavala sam da izađem, ali pri svakom pokušaju da otvorim, on me udara - nastavlja Violeta.

- Kako možeš da me udaraš od tolike ljubavi. A jeste me voleo, kao i ja njega. Kaže, ja tebe mnogo volim, zato te ubijam i mene i sebe!

Na kraju, Saša je aktivirao napravu, zadobija teške telesne povrede i umire nešto kasnije u bolnici. Violeta je ostala sa povredama glave i nezalečenim ranama u duši, a muža će, kaže, sahraniti danas.