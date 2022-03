UBICE ISPOD PENČIĆEVOG AUTA STAVILE GPS? Treći dan se nastavlja portaga za egzekutorima iz 'PUNTA'

Automobil Branislava Penčića (41) poslat je na veštačenje i detaljne preglede kako bi se utvrdilo da li su napadači koristile specijalne lokatore kako bi u svakom trenutku znale njegovo kretanje.

Džip Branislava Penčića (41) vođe navijačke grupe Hed hanters, jedne od frakcija Partizana, kog su maskirani egzekutori u subotu izrešetali u centru Obrenovca, poslat je na veštačenje i detaljne preglede kako bi se utvrdilo da li su mu napadači stavili ispod vozila pre ubistva postavili GPS uređaj za praćenje.

Penčić je, podsetimo, ubijen u popodnevnim časovima u subotu u Ulici Vuka Karadžića u Obrenovcu, nakon što je parkirao svoj džip. Bio je u društvu supruge, a nepoznati napadači su, kako se sumnja, satima čekali u "fijat puntu". Kada je izašao iz kola, jedan od njih ga je upucao sa tri metka i sa saučesnikom pobegao.

Došao iz Austrije

- Sumnja se da su egzekutori nakon što je vođa navijača došao u Srbiju iz Austrije, planirale njegovu likvidaciju. Ovo je profesionalna mafijaška egzekucija, pa se pretpostavlja da su napadači pratili svaki korak žrtve i nakon ustanovljene rute njegovog kretanja razradili su plan likvidacije - kaže naš sagovornik upoznat sa istragom:

- Nije isključena ni mogućnost da su napadači ispod Penčićevog džipa stavili GPS uređaj za praćenje, kako bi nadzirali njegovo kretanje. Navodno, na taj način su u svakom trenutku znali gde se meta nalazi.

Izvor dodaje da treba uzeti u obzir i to da su možda Penčićeve ubice već van zemlje.

- Kamera nije snimala sam čin zločina, ali to su egzekutori dobro procenili na kom mestu je najidealnije izvršiti zločin. Međutim, i pored pedantnosti ubica istražitelji su uzeli video-snimke sa obližnjih objekata. Pretpostavlja se da je snimljena trasa kretanja "fijat punta" - objašnjava sagovorni i dodaje:

- Pošto je ovo delo profesionalaca, ne treba isključiti mogućnost da su ubice možda već i napustile Srbiju.



Ubistvo snajperom u centru Obrenovca Prema rečima advokata Ivana Ninića, pucači su ubistvom usred bela dana morali da smanje greške na minimum.

Podebeo dosije

- Ovo je jedno od onih ubistava gde imamo navijačku delatnost kao primarnu delatnost žrtve, mada imamo i podebeo policijski dosije. Ovo je razračunavanje za nešto od ranije ili kontrola tržišta narkotika u Obrenovcu ili Srbiji uopšte. Korišćen je pištolj sa prigušivačem, tako da je to lice moralo da bude profesionalac, jer ne verujem da bi amater mogao tako brzo da upotrebi tu vrstu vatrenog oružja. Taj događaj se desio u toku dana, tako da su tu greške trebale biti svedene na minimum - rekao je Ninić.

Podsetimo, Penčić je, kako smo već pisali, pogođen sa tri hica, od kojih ga je jedan pogodio direktno u srce. Imao je debeo dosije, a u periodu od sedam godina protiv njega je podneto više od 12 krivičnih prijava zbog nasilničkog ponašanja, otmice, neovlašćenog držanja i stavljanja u promet opojnih droga, napada na službeno lice, krađa.

Osumnjičeni već mogao da napusti Srbiju

Advokat Ivan Ninić dodao je da policija radi na slučaju, ali da ne sme da otkrije više informacija jer bi to ugrozilo istragu.

- To je sigurno profesionalac, da li sa naših prostora ili je angažovan iz inostranstva. Mi sada imamo skromne informacije i policija radi na rasvetljavanju ovog slučaja. Ako bi izašla sa nekim širim informacijama to bi moglo da ugrozi istragu. Ovde je bitna brzina, jer ovo lice je u roku od 24 časa moglo da napusti teritoriju Republike Srbije i to će otežati istragu. Mada tada postoje mehanizmi Interpola - pojasnio je advokat.

