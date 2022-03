NEVERICA U BAČKOM PETROVOM SELU: Razbojnici raskopali grob biznismena: ČULI GLASINE DA JE SAHRANJEN SA NOVCEM I ZLATOM!

Nepoznati razbojnici raskopali su grob biznismena Aleksandra Jankovića (64), zvanog Hina, na groblju u Bačkom Petrovom Selu, jer su čuli glasine da je sahranjen sa gomilom novca, nakita i dukata.

Razbojnici su, međutim, ostali praznih šaka jer u sanduku nisu našli ništa, pa su ostavili uništen i oskrnavljen grob za sobom i pobegli.

Mihajlo Janković, sin preminulog Aleksandra, ispričao je za Informer da je njegov otac preminuo pre pet nedelja, krajem februara, i da je i ubrzo zatim sahranjen na lokalnom groblju u Bačkom Petrovom Selu.

- Prošle sedmice pozvali su me iz komunalnog preduzeća koje brine o groblju i javili mi da je grob mog oca raskopan. Kako su mi rekli, čuvar groblja je zatekao oskrnavljen grob, pa je odmah zvao svoje nadređene, a oni su obavestili policiju - rekao je Mihajlo i dodao:

- Odmah sam otišao na groblje i tamo sam zatekao inspektore koji su obavljali uviđaj. Video sam da je grob otkopan i da je jedan deo očevog sanduka otvoren. Poklopac je bio podbočen nekom daskom, kako se ne bi zatvorio. Policajci su mi posle rekli da su pljačkali izvukli jastuk ispod očeve glave i odneli ga, verovatno su mislili da je u jastuku bilo zašiveno nekakvo blago, što je obična glupost - rekao je Mihajlo.

Prema njegovim rečima, njegov otac je bio uspešan preduzetnik, imao je nekoliko kuća, kao i tri firme koje su uspešno poslovale trgujući perjem i tekstilnom robom.

- Moj otac je bio imućan i svi su to znali u ovom kraju. Verovatno je zbog toga počela da kruži priča po selu da je sahranjen sa velikim bogatstvom. Te priče su čak stigle i do mene, ali to naravno nije tačno. Međutim, kad jednom krene neki trač, niko ga više ne može zaustaviti. Čak i oni koji su u početku znali da je to izmišljotina, posle izvesnog vremena počnu da se pitaju da ipak nismo sahranili oca sa nekakvim blagom. Ljudi su čudo - priča očajni sin pokojnika.

Mihajlo se nada da će policija brzo otkriti pljačkaše groba njegovog oca.

- Vest o skrnavljenju groba me je veoma uznemirila. Teško mi je palo što sam sahranio oca, koji nije bio u poodmaklim godinama, a sad mu je još neko i oskrnavio večnu kuću. Zlotvori ga ne puštaju ni da počiva u miru. Nadam se da će razbojnici vrlo brzo biti uhapšeni i da će celo Bačko Petrovo Selo konačno shvatiti da moj otac nije sahranjen s blagom, već kao i svako drugi. Očev grob smo opet sredili i nadam se da mu niko više neće narušavati večni mir - napominje Mihajlo.

