'DOŠAO JE DAN ZA PRAVDU!' Sutra presuda producentu iz Turske koji je unakazio manekenku iz Srbije!

Manekenka Tanja Đukić (27) koju je 2. juna 2019. godine brutalno pretukao tadašnji partner producent iz Turske Čagrij Tortop (47), na svom Instagram profilu obavestila je svoje pratioce da je za sutra zakazana presuda i da se nada da je "konačno došao dan za pravdu".

Našu manekenku, podsetimo, pretukao je tadašnji partner u stanu u Istanbulu i na poslednjem suđenju turski producent i njegov advokat nisu došli na suđenje jer su bili pozitivni na korona virus. Inače, na suđenju održanom u septembru on je osuđen na godinu dana zatvora.

Manekenka iz Srbije koja ovih dana boravi u Turskoj, gde će sutra prisustvovati suđenju, podelila je nekoliko fotografija na ovoj mreži u vezi sutrašnjeg ročišta.

- Neka pravda konačno pobedi! Sutra je taj dan. Svaki sudski proces je toliko bolan za mene, jer se prisećam uspomena te noći. Nož pod vratom pribijen skoro do smrti, zaključana u sobi na toliko sati... Nadam se da se to nikome neće dogoditi - napisala je manekenka.

Podsetimo, Tortopu je, kako su ranije preneli turski mediji, pretila kazna od dve do sedam godina zatvora, ali je sud odlučio da ipak bude osuđen na kaznu manju od minimalne.

- Za producenta je zatražena kazna zatvora od dve do sedam godina pod optužbom da je upotrebom sile, pretnje ili obmane lišio slobode devojku. Međutim, na ročištu održanom 9. septembra tužilac je tražio da okrivljeni bude osuđen na kaznu zatvora od četiri meseca do godinu dana, jer je krivično delo koje mu se stavlja na teret prekvalifikovano u blaže, a to je nanošenje povreda s umišljajem - prenose tamošnji mediji.

Čagrij Tortop je, podsetimo, na sudu izjavio da je manekenka psihijatrijski pacijent, a da su njene modrice nastale dok je pokušavao da je spreči da iskoči kroz prozor.

Tanja Đukić u septembru rekla je za Kurir da je nezadovoljna odlukom da producent iz Turske bude osuđen na godinu dana.

- Dobio je godinu dana zatvora, ali moji advokati i ja ćemo se boriti da dobije više. On sada želi da idemo na pomirenje, ali ja na to neću pristati - rekla je u septembru manekenka i dodala da je sud predmet poslao Kancelariji za mirenje.

- On na sve načine pokušava da izbegne zatvorsku kaznu. Primirje, ponavljam, nećemo prihvatiti, tako da mu zatvor svakako sleduje. Advokati i ja smo tražili kaznu od sedam godina, ali bićemo zadovoljni, kada odbijemo primirje, i da se ta kazna poveća na tri godine.