'SVE SU MU DALI, A ON IH JE POBIO!' Stric mladića koji je ubio oca i majku - progovorio! Sve do detalja!

R.I. do detalja je ispričao šta se kobnog dana dešavalo u Kusadku kada je M.I. ubio oca i majku lovačkom puškom.

Tog jutra su došli da vuku neka drva. M.I. me je sat vremena pre toga pitao da li bi trebalo da mi pomogne oko orezivanja voća. Samo sat vremena kasnije bio je go i tražio da mu oživim roditelje.

Podsetimo, u ponedeljka oko 13 sati M.I. (33) u selu Kusadak kod Smedrevske Palanke lovačkom puškom ubio je oca A.I. (80) i majku G.I. (75) a potom zvao strica da mu pomogne.

- Ložio sam furunu, kada se pojavio go na dva metra od mene. Plakao je i vikao da je ubio roditelje. Bio je potpuno van sebe. Zatekao sam njegovog oca, a mog brata pored traktora u lokvi krvi. Nisam mogao da verujem da je to uradio. Odmah sam zvao policiju i tamo više nisam odlazio. M.I. je šetao po dvorištu skoro go. Na trenutke bi seo na stepenice ispred kuće u kojoj je ubio majku - kaže R.I.

On dodaje da tog dana ništa nije ukazivalo da će ih ovako zlo zadesiti.

- A.I. je bio kod nas nekoliko sati pre toga. Tražio je mleko za jare. Nikakvih problema nisu imali i MI.I je bio sasvim normalan i onda pakao... - kaže on.

Prema njegovim rečima ni danas mu nije jasno zašto je M.I. uradio ovako nešto.

- A.I. je bio lovac, ali skoro pet godina, možda i više nije bio u lovu. Verujem da ih je M.I. tom puškom i ubio. G.I. je imala problema sa kolenima. Bila je slabo pokretna. Nisam, ulazio u kuću da vidim ali verujem da je ubio u krevetu - kaže on.

On objašnjava da M.I. ima brata i sestru ali da su oni više godina stariji od njega.

- M.I. je iz tog razloga bio mezimac u kući. Imali su i sve su mu dali. Ko bi mogao da pomisli da će ovako nešto baš on da uradi - kaže i dodaje da su njegovi rođaci tog jutra doneli štene koje je sad ostalo samo u dvorištu.

Poznanici i prijatelji porodice kažu da je A.I. svojevremeno bio nastavnik muzičkog u snovnoj školi kao i da je svirao harmoniku.

- Držali su dugo godina kafanu, a poslednjih nekoliko je izdaju. Obezbedili su svoju decu za ceo život... - kaže poznanik.

Jedan od komšija navodi da je M.I. navodno imao probleme sa drogom.

- Čuo sad da je bio i na lečenju. Ne znam da li je uspeo ali sudeći po svemu ovome izgleda da nije. Ko zna na kakvim je drogama bio kad je ovako nešto uradio - kaže komšija.