OBRT! Baba promenila ploću: Sad tvrdi da je ovako stradao dečak (2) iz Niša!

Nišlijka D .T. (53), baba dviopogodišnjeg dečaka G. S. koji je preminuo 29. januara od opekotina koje je zadobio na zvanično još neutvrđen način, promenila je priču o okolnostima tragičnog događaja i sada tvrdi da u momentu kada se dečak povredio, ni ona, ni majka dečaka T. S. (32), njena starija ćerka, nisu bile u stanu.

Da podsetimo, prva priča koju baka i majka ispričale lekarima koji su došli nakon poziva jer dete nisu mogli da probude, bila je da je zadobio opekotine tako što je sam skinuo odeću i odvrnuo vodu na tušu, dok je D. T. oblačila petogodišnju unuku, a T. S. hranila šestomesečnu bebu.

Međutim, kako se nezvanično saznaje, D. T. sada tvrdi da je ustvari sa ćerkom T. S. bila napolju, a da su u stanu u Novoj železničkoj koloniji u kojem živi kao podstanar, ostali njena druga, mlađa ćerka koja ima 11 godina, i unuk G.S.

- Da je dečak zadobio opekotine po poslednjoj priči babe saznale su od jedanaestogodišnje devojčice, mlađe ćerke D. T. koja je bila sa njim, kada su se vratile u stan. Ali, po bakinim rečima, on se nije žalio niti je plakao pa nisu pomislile da je nešto strašno, budući da nisu videle kako je zadobio opekotine. Pojeo je čak i bananu pre nego što je otišao na spavanje. Obdukcijom je, pak, utvrđeno da je dečak zadobio teške opekotine na oko 90 odsto površine tela i da je trpeo velike bolove pa ostaje nejasno odakle takav utisak i kako je mogao uopšte da se uspava sa takvom povredom. Šta se tačno dogodilo još uvek je nejasno - kaže izvor "Blica".

Lekari koji su intervenisali u 4 časa iza ponoći, kada su dobili poziv jer majka dečaka nije mogla da ga probudi, kažu da je skoro cela površina tela dečaka bila pod opekotinama, te da nije imao opekotine samo na stopalima i šakama te da se, prema prvim procenama, radilo o opekotinama trećeg stepena.

Prema nezvaničnim saznanjima, najnoviju priču bake D. T. istražnim organima potvrdila je i njena mlađa jedanaestogodišnja ćerka.

Podsetimo, u krvi dvoipogodišnjeg dečaka G. S. pronađeni su tragovi "paracetamola", leka koji se koristi za ublažavanje bolova i snižavanje telesne temperature. Dečak po povređivanju nije odveden kod lekara već je lečen u kućnim uslovima mazanjem neke kreme iz apoteke na opekotine a pomenuti lek je dobio, po svemu sudeći, u pokušaju da mu se ublaže tegobe nakon što je zadobio teške opekotine.

Dečak je, da podsetimo, fatalne opekotine zadobio 28. januara oko 16 časova a preminuo je u toku noći 29. januara oko četiri časa iza ponoći. Poziv Hitnoj pomoći upućen je tek kada je primećeno da ukućani dečaka ne mogu da probude a lekari su po dolasku na lice mesta mogli da konstatuju samo smrt.

Majka dečaka T. S. (32) je uhapšena i osumnjičena za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, nepružanje pomoći i kršenje porodičnih obaveza, dok se njena majka D. T. sumnjiči samo za nepružanje pomoći a krivična prijava protiv nje je podneta u redovnom postupku. Na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu majka dečaka T .S. branila se ćutanjem, što ceo slučaj čini još delikatnijim.

Kako je dečak zadobio fatalne opekotine?

Jedno od pitanja na koje bi trebalo da odgovori istraga jeste i to na koji je način dečak zadobio fatalne opekotine. Verzija da se poprskao vodom iz tuša ne deluje kao moguća jer je za nastanak opekotina trećeg stepena, po oceni stručnjaka, potrebno da dečak bude izložen vreloj vodi sigurno 10 do 15 sekundi, uz napomenu da kada se odvrne voda na tušu ne počinje odmah da teče najvrelija voda. Ako se uzmu u obzir informacije da je dečak imao opekotine skoro na celom telu, osim na šakama i stopalima, ostaje pitanje da li je na ovaj način mogao da ih zadobije? Da li se po odvrtanju vrele vode, okliznuo i pao u kadi iz koje nije mogao odmah da izađe, pa je za to vreme zadobio teške opekotine, samo je jedna od pretpostavki. U tu verziju se, pak, ne uklapa podatak da je imao opekotine svuda, osim na škama i stopalima, pa se ne isključuje da se opekao vodom na neki drugi način.