'MAMA MI JE JAVILA DA DEDA UMIRE, A DA TATE NEMA' - Potresna ispovest Dejana Markovića, koji je u danu ostao bez 2 člana porodice

Momčilo Marković (74) izvršio je samoubistvo na livadi iza porodične kuće u Ripnju nakon što je preminuo njegov otac Milan (96). Telo nesrećnog Momčila pronašao je sin, koji je došao po pozivu majke.

Nezapamćena porodična tragedija dogodila se u ponedeljak uveče u zaseoku Kremenac. Kako kaže Momčilov sin Dejan, koji inače živi u Beogradu, majka ga je tog popodneva nazvala da hitno dođe u Ripanj jer je dedi loše.

Ostao bez kuće

- Majka me je pozvala i rekla mi da dođem brzo jer deda umire i da ona ne sme da uđe u sobu, a da tate nigde nema. Došao sam hitno iz Beograda i zatekao dedu, koji je već bio preminuo. Tate nigde nije bilo - počinje priču Dejan Marković:

Pištolj Držao oružje zbog šakala Dejan Marković objasnio je da je njegov otac pištolj imao zbog lične zaštite. - Naša kuća je na kraju sela, do dvorišta često dolaze šakali. Zbog toga je tata imao pištolj, da bi se zaštitio - kaže sin.

- Izašao sam iz kuće i dozivao oca po dvorištu, ali se on nije odazivao. Primetio sam da psi laju i vode me ka livadi koja je oko 100 metara udaljena od kuće, a kada sam došao do nje, zatekao sam oca kako mrtav leži u lokvi krvi. Pored njega su bili pištolj i paklica cigareta. Presudio je sebi hicem u glavu. Prizor je bio stravičan, bukvalno nisam znao šta me je zadesilo - objašnjava naš sagovornik:

- Mislim da je deda bio živ kada je tata izašao iz kuće, a majka kaže da nije čula pucanj. Brinuo sam se da otac nije pomislio da je dedu nekako povredio, ali on povreda nije imao, jednostavno je umro od starosti.

Kako kaže, njegov otac je duže vreme bio depresivan.

- On je već dvadeset godina pretio da će se ubiti jer je imao težak život i ozbiljne probleme. Naime, on je pre 20 godina od zelenaša pozajmio 6.000 evra. Taj dug je rastao neverovatnom brzinom, pa je on tako ostao bez kuće u centru sela, čija je vrednost višestruko veća, i doselio se sa majkom ovde kod svog oca - objašnjava Dejan:

- Osim što je ostao bez celokupne imovine, nije imao ni penziju. On se sa tim zelenašima sudio i izgubio, zato je morao sve što ima da daje na to. Mislim da mu se sve skupilo, jednostavno nije mogao više da podnese sve što je pretrpeo - navodi sin.

Viđali se često Posećivao dedu i oca Kako navodi Dejan Marković, on je dedu Milana, oca i majku redovno posećivao. - Dolazio sam nekoliko puta nedeljno u Ripanj da ih obiđem, donosio sam im namirnice - rekao je sin.

Brat u zatvoru

Momčilo Marković je, kako njegov sin kaže, patio i zbog porodičnih prilika.

- Moj mlađi brat je u zatvoru, to mu je teško padalo - dodao je Dejan. Iako na telu Milana Markovića nije bilo tragova nasilja, naložena je obdukcija i oca i sina.

- Istraga je pokazala da je Milan umro prirodnom smrću. Markovići će biti sahranjeni u četvrtak na lokalnom groblju na Trešnji - rekao je izvor Kurira.

