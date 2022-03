TRČAO GO I VIKAO DA JE BOG: Milošu I. (33) iz Kusatka, osumnjičenom za ubistvo roditelja, sud u Smederevu odredio pritvor do 30 dana

Miloš I. (33), koji je osumnjičen da je hicima iz lovačke puške ubio oca Andreja (72) i majku Gordanu (62) u naselju nadomak Kusatka kod Smederevske Palanke, u trenutku zločina, kako saznajemo, bio je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

On je sa po jednim hicem u glavu ubio najpre oca, a potom i majku, potom se skinuo do gole kože i otrčao do stričeve kuće. Motiv ubistva ni posle dva dana istrage nije utvrđen, a osumnjičeni ni juče nije saslušan jer se nalazi u lošem psihičkom stanju.

Zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, osumnjičenom je, na zahtev tužilaštva, određen pritvor do 30 dana.

Kako "Novosti" saznaju iz pouzdanih izvora, Miloš je u trenutku ubistva bio pod dejstvom narkotika, tačnije marihuane - pokazale su analize krvi. Osim toga, bio je u psihičkom rastrojstvu, čak i dan nakon ubistva, što su ustanovili doktori.

- Nakon što je usmrtio roditelje, nag je otrčao do kuće svog strica, koja se nalazi u blizini u zaseoku Počevica. Stricu je rekao šta je učinio, a onda ga pozvao "da zajedno probaju da im pomognu". Kada je došla policija, koju je pozvao stric, pričao je nepovezano, čak pominjao i da je Isus Hrist i Bog lično. Lekar psihijatar, koji je sa njim razgovarao nakon ubistva, procenio je da je kod Miloša reč o jednom obliku psihičke bolesti iz grupe šizofrenije - kaže naš izvor blizak istrazi.

Prema našim saznanjima, Miloš je najpre ubio oca, koji je bio na traktoru, a potom je pucao u majku, koja je, navodno, pokušala da pobegne. Nakon obdukcije, ustanovljeno je da je smrtne rane oboma zadao sa po jednim hicem u glavu iz očeve lovačke puške.

Šta se pre toga dešavalo, niko ne može da posvedoči. Čak ni osumnjičeni nije policiji mogao da ispriča svoju verziju događaja.

Inače, Miloš se pre petnaestak dana vratio iz Holandije gde je izvesno vreme živeo. Ima starijeg brata i sestru. Meštani Kusatka napominju da je Miloš i ranije imao probleme s drogom, ali i psihičke smetnje. Nema, međutim, informacija da se on ranije zbog toga lečio.

MOTIV ZASAD OSTAJE TAJNA

Miloš je, dan posle zločina, doveden u Više javno tužilaštvo u Smederevu gde je trebalo da iznese odbranu i ponudi moguće motive.

- Međutim, zbog psihičkog stanja u kojem se nalazio, nije bilo moguće saslušati ga.

Tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora zbog opasnosti da ne ponovi krivično delo i zbog uznemirenja javnosti - kaže Ivan Konatar, viši javni tužilac. - Tokom dalje istrage, osumnjičeni će biti podvrgnut psihijatrijskom veštačenju.

