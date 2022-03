TUŽILAC NAIŠAO NA PROBLEM U SLUČAJU MARJANOVIĆ?! Advokat Todorović o suđenju za ubistvo pevačice na nasipu u Borči

Advokat Nemanja Todorović tvrdi da nije istina da se ne zna ko je ubio pevačicu Jelenu Marjanović i naglašava da postoji pravosnažno optuženi za taj zločin.

- Nije da se ne zna ko je ubio Jelenu Marjanović. Mi imamo pravosnažno optuženog supruga Zorana Marjanovića. On se čovek koji pokušava da dokaže svoju nevinost u predmetu. Uvek je takav princip. Okrivljeni pokušavaju da se izvuku - istakao je advokat za Kurir.

Smatra da se proces odužio zato što tužilac ima nekih problema sa slučajem i navodi da ćemo to tek saznati kada se slučaj u potpunosti zatvori.

- Tužilac ima neki problem da ne ulazi tako ekspeditivno u ovaj slučaj. Postoji neki problem koji onemogućava tužioca da ovaj postupak gura efektno da bi se on još efektnije zaključio. Šta je to bilo, saznaćemo tek kada se sve ovo završi i donese presuda. Onda ćemo moći da vidimo šta je od dokaza izvođeno i na koji način mu je tužilac stavljao na teret to teško ubistvo - rekao je advokat.

Todorović je istakao da postoji mogućnost da je za dokaze odbrana imala banalne stvari.

- Sve su to navodi koji idu u korak optužnice. Kako je baš moguće da se baš u trenutku kad je bio isključen telefon desilo ubistvo ili da je na njegovoj garderobi imao tragove sa tog mesta. To je sve ono što je tužiocu koristilo, mada mi ne znamo koja je njegova odbrana od toga. Ja pretpostavljam da je on rekao da mu se baš u tom trenutku ispraznila baterija i da mu je to blato baš od pre neki dan. Banalne stvari, ali odbrana može i tako da se zasniva. Da se objasni nekim glupim razlogom koji može biti savršeno logičan - naveo je advokat.

