JEZIVA SUDBINA UBIJENOG SRBINA U ČIKAGU: Nikola je svom UBICI obezbedio koru hleba - to ga je koštalo života

Do 23. marta Kragujevčanin Nikola M. (29) živeo je pravi američki san. A onda je u prostorije njegove firme u Čikagu ušetao čovek kome je Nikola pomogao i dao mu posao vozača kamiona. Pucao je u momka koji je u SAD prošao put od “šljakera” do vlasnika uspešne firme. Pucao je i ubio ga. Čoveka koji mu je obezbedio da zaradi za koru hleba.

Krvavi pir napadač je nastavio u firmi koja se nalazi u istom objektu, gde je pucao na još jednu devojku. Ova žena, za koju postoje oprečne informacije da li je državljanka Srbije ili Severne Makedonije, radila je u firmu koja se nalazi u istom objektu kao i Nikolino preduzeće, a čiji je gazda jedan Makedonac.

Pomahnitali napadač potom se dao u beg. Policija koja je dobila prijavu da se dogodila pucnjava dala se u poteru. Kada su ga sustigli i opkolili, napadač je izašao iz automobila kojim je bežao. Dok su ga držali na nišanu, on je izvukao pištolj i pucao je sam sebi u slepoočnicu. Čovek koji je oduzeo život Nikoli izvršio je samoubistvo.

„UPUCAO ME JE, UBIO ME JE”



Šta je bio okidač za ovu tragediju, zasad nije poznato. Policija iz Čikaga objavila je da je napadač Džeremi Džerom Spejser (31) iz Arkanzasa. Ovaj Afroamerikanac imao je psihičke probleme.

– Nikola je svom ubici nedavno dao posao. Čovek koji mu je presudio molio je da ga zaposli. Odvezao je samo jednu vožnju, a onda je upao u njegovu kancelariju. Prvo ga je vređao, a zatim je na njega i pucao. Ubica je pre toga radio kod Makedonca koji je držao drugu firmu za transport, ali tamo je dobio otkaz zbog lošeg ponašanja – otkrili su srpski mediji iz Čikaga.

Svedok ovog strašnog zločina bio je Majk Maltese, radnik u prodavnici automobila koja se nalazi u blizini poprišta okršaja. On je opisao zastrašujuću scenu.

– Prvo sam čuo jednu osobu kako viče: “Upucao me je”, “Ubio me je”, a onda i ženu koja je ponovila slične reči – rekao je Majk opisujući šta se desilo za NBC Čikago.

HITNA STIGLA ZA 35 MINUTA



Vesti iz Čikaga govore da je vozilo Hitne pomoći na mesto pucnjave stiglo izuzetno kasno, čak 35 minuta pošto je poziv bio upućen.

– Verujem da su mogli da ga spasu da su došli ranije. On nije ubijen na licu mesta, već u njihovom vozilu. Nije to redak slučaj u Čikagu. Prošle godine su ih mediji često kritikovali zbog toga što dolaze na lice mesta kasno – tvrdi izvor Objektiva upoznat sa dešavanjima u ovom gradu u SAD.

PORODICA MU BILA OSLONAC



U srcu Šumadije svi su šokirani vestima koje su stigle iz dalekog Čikaga. Ubijeni čovek nekada je radio u “Fijatu”, a put SAD je otišao 2016. godine.

– Bio je presrećan zbog posla. Imao je mnogo planova. Skupio je hrabrost da pokrene svoj biznis i napravio je tu firmu za transport. Kakva tragedija – tužnim glasom je govorila devojka koja je insistirala da joj se ne objavi identitet. Od kada je u SAD, Nikoli su u posete dolazili otac i majka. Sestru je nešto ređe viđao.

– Kada se poslednji put vratila iz SAD, njegova majka je pričala oduševljeno o njihovim zajedničkim putovanjima. Bili su u Njujorku, vodio ju je na utakmice američkog fudbala, u obilazak brojnih znamenitosti… Bio je jako vezan za roditelje, a sa sestrom je imao poseban odnos. Na to je uticalo i to što su proveli godine razdvojeni jedno od drugog. Non-stop su se čuli preko Skajpa, a nije se malo puta događalo da se čitava njegova porodica okupi, pa da pričaju sa Nikolom. Više neće imati priliku za to. I to zbog nekoga kome je sam Nikola dao poverenje. Kakva tragedija – priča nam jedna prijateljica porodice ubijenog mladića.

