ROĐAK OSUĐEN NA 18 GODINA ROBIJE ZA OBLJUBU DEČAKA: Dokazano da je počinio delo

U Višem sudu u Novom Sadu, juče je A. P. (32) iz Sremskih Karlovaca osuđen prvostepenom presudom na 18 godina zatvora zbog obljube nad nemoćnom osobom, odnosno tada devetogodišnjim dečakom.

Obrazlažući presudu, sudija Srđan Savić rekao je da je okrivljeni, inače dečakov rođak, iskoristio nemoć deteta i to što ima smetnje sa sluhom i govorom, i u povratku sa jedne rođendanske proslave na kojoj su bili, u noći između 14. i 15. juna 2000. godine, obljubio ga na nepoznatom mestu na putu do detetovog doma.

- Sud je sa stanovišta da je tokom postupka, koji je zbog zaštite maloletne žrtve bio zatvoren za javnost, nesporno dokazano da je počinio delo za koje je osuđen - rekao je sudija Savić.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor, a sudsko veće se, kako je rekao sudija Savić, jednoglasno odlučilo za 18 godina.

- Kao olakšavajuća okolnost uzeta je činjenica da do sada nije bio osuđivan i da je jedini hranilac višečlane porodice - rekao je sudija Savić. - Otežavajuće je to što je rođak detetu i to što je zloupotrebio njegovo i poverenje njegovih roditelja. Sposobnost da shvati značaj dela bila mu je smanjena, ali ne bitno.

A. P. je, kako saznajemo, tada devetogodišnjaka sa sobom poveo na jednu rođendansku proslavu, gde je bilo dosta gostiju, a kući ga je vratio oko četiri sata ujutro. Na putu do kuće napastvovao je dečaka, posle čega ga je odveo kući.

Mališan je odmah legao da spava i dugo nije ustajao iz kreveta, što je njegovim roditeljima, a posebno majci, bilo sumnjivo. Dečak je rekao da ga boli stomak, pa su ga odveli kod lekara na pregled, na kojem je utvrđeno da ima ozbiljne povrede i da je seksualno zlostavljan, pa je slučaj odmah prijavljen policiji.

Mada otežano govori zbog problema sa sluhom, dečak je sposoban za komuniciranje i dao je iskaz o onome što mu se dogodilo. Inspektori su obavili razgovor sa više osoba koje su prisustvovale rođendanu, a uzeti su i brisevi za DNK analizu, kao i delovi odeće. Desetak dana kasnije uhapšen je A. P., koji je dečaka odveo na proslavu.

ZABRANA

Istom presudom, A. P. je izrečena i mera, kojom mu je po izlasku iz zatvora zabranjeno da u roku od tri godine komunicira sa žrtvom i prilazi mu na razdaljini manjoj od 50 metara.