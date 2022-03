PRESUDIO KOMŠINICI ZBOG MASNE SUPE: Otkriven motiv krvavog pita kod Zaječara?! Komšije nisu iznenađene: 'I NEKA SE UBIO!'

Žitelji ovog dela Zaječara navode da je Dušan Zagorac nakon što je počinio dva ubistva otišao na krov i ubio se.

Dušan Zagorac (76) iz Zaječara, ubio je sinoć oko 23 sata komšinicu Veru Đekić (62), a potom i policajca Ivana Đurđevića (28), pa se obesio na tavanu zgrade. Prema rečima žitelja ulice 7. Septembra u kojoj se krvavi pir desio, mogući motiv ubistva je masna supa koju je Dušan bacio na Verinu terasu juče uveče.

Kako za medije kažu žitelji zgrade u Zaječaru, problem između Dušana i ubijene Vere datira odavno.

- Dušan je bio prek i bezobrazan čovek. Nije razgovarao ni sa kim i delovao je kao nezgodan čovek. Problem sa Verom se napravio još od kad se on doselio ovde 1995. godine iz Hrvatske i sa majkom kupio stan u zgradi - kažu zaprepašćene komšije i dodaju:

Užas! Dušan je svakodnevno bacao hranu i smeće kroz prozor svog stana. Stalno je smrdelo, još kad ugreje sunce, nismo mogli da prođemo dvorištem. Sva ta hrana bi pretežno završila kod Vere na terasi, jer je njen stan ispod njegovog, i žena je ludela od toga. Zamislite da vam ostaci hrane završe na čistom vešu i terasi. Odvratno. Zbog toga su se njih dvvoje uglavnom prepriali, žena nije htela stalno da čisti tuđe smeće sa svoje terase.

Prema njihovim rečima, Dušan je i sinoć bacio hranu na Verinu terasu.

- Čuli smo da je bacio masnu supu ženi po vešu. Bezobrazluk, i kad je nesrećna žena videla, naljutila se i otišla je kod Dušana na vrata, da mu po ko zna koji put kaže da to više ne radi. Kucala mu je na vrata, on je otvorio i ubio je ispred stana - kažu komšije i dodaju da je Veri presudio najverovatnije hicem iz pištolja.

Problem koji datira više od dve decenije, Vera je pokušala da reši na sve moguće načine.

- Nesrećnica je pokušala lepo sa njim da mu skrene pažnju da to što radi nije dobro. Zvala je i komunalnu policiju, ali oni bi samo došli i pošto on ne bi otvarao vrata, ljudi su je zamolili da proba još nekoliko puta lepo sa njim. Tada mu je pisala pismo i stavi mu u sanduče, ali ni to nije pomagalo. Takođe, dok joj je muž bio živ i on je čovek pokušavao da reši problem, ali bezuspešno - kažu komšije i nastavljaju:

Zbog Dušanovog ludila otišla je divna žena, iza koje su ostale dve ćerke i unuče. Velika tragedija, da žena tako strada, a tek taj mladi policajac koji je samo radio svoj posao.

- I neka se ubio! Jezivo je to što je uradio, bolje bi bilo da se samo on ubio, a ne da je odneo još života sa sobom - kažu ljutito oni.