DETALJI TEŠKOG ZLOČINA U ZAJEČARU: Godinama maltretirao komšinicu, na pripadnika MUP pucao na vratima

D. Z. (76) iz Zaječara ubio je preksinoć oko 23 sata svoju komšinicu V. Đ. (62), a potom i policajca I. Đ. (28), a zatim je na tavanu zgrade ispalio sebi metak u glavu iz pištolja za koji nije imao dozvolu.

Prema rečima žitelja Ulice 7. septembra, u kojoj se dogodio zločin, Zagorac je već oko 22 časa počeo da viče na Đekićevu, koju je, kažu, maltretirao godinama, a sve je eskaliralo u ponedeljak uveče, kada je ona uključila grejanje.

- Dušan je vikao na Veru da ugasi peć, da mu ona šalje loše vibracije i da će da joj izlomi sve cveće koje ima. Nešto kasnije se čuo pucanj, pa još jedan - kaže, za "Novosti", jedna komšinica.

Policija je brzo došla u njihovu zgradu jer je neko prijavio buku i galamu, ali ne i pucnjavu. Zato su i došli bez pancira ne očekujući napad. Dok je Zagorac izlazio iz stana naleteo je na policiju i zapucao.

- Usmrtio je Ivana, koji je prvi stigao na intervenciju - kažu komšije.

Napi sagovornici kažu da je Zagorac, koji se u Zaječar doselio iz Hrvatske 1995. godine, bio prek čovek. Navodno, nije razgovarao ni sa kim, a problem sa Verom datira još od kada je sa majkom kupio stan u ovoj zgradi.

- Dušan je svakodnevno bacao hranu i smeće kroz prozor svog stana. Nismo mogli da prođemo dvorištem koliko je smrdelo, posebno kad ugreje sunce. Sva ta hrana najčešće je završavala kod Vere na terasi, jer je njen stan ispod njegovog. Žena je ludela zbog toga. Zamislite da vam ostaci hrane završe na čistom vešu. Zbog toga su se njih dvoje uglavnom prepirali. Nesrećnica je više puta pokušavala da mu na fin način skrene pažnju da to što radi nije normalno. Zvala je i komunalnu policiju, ali on im ne bi otvarao vrata. Pisala mu je i pisma i stavljala u sanduče, ali ni to nije pomagalo. Dok joj je muž bio živ, i on je pokušavao da reši problem, ali bezuspešno.

Prema njihovim rečima, Dušan je i preksinoć, tokom svađe započete zbog paljenja peći, bacio hranu na Verinu terasu.

- Čuli smo da je prosuo masnu supu koja je završila na vešu. Kad je nesrećna žena to videla, nastavili su da se svađaju preko terase, a onda je ona, navodno, otišla kod Dušana na vrata, da mu po ko zna koji put kaže da to više ne radi. Kucala je, on je otvorio vrata i ubio je ispred stana - kažu komšije i dodaju da je zbog Dušanovog ludila otišla divna žena, iza koje su ostale dve ćerke i unuče, a nastradao je i mladi policajac, čiji je otac takođe pripadnik MUP, i koji je samo radio svoj posao.

Kako je saopštio MUP, napadač se, nakon što je pucao u komšinicu i policajca, zabarikadirao u tavanskim prostorijama, da bi nešto kasnije počinio samoubistvo. Na mestu događaja, pored pripadnika Policijske uprave u Zaječaru, bili su angažovani i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, a sve vreme tu su bili ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i v. d. direktora policije Dragan Vasiljević.

Gradonačelnik Zaječara doneo je odluku da četvrtak 31. mart bude dan žalosti u ovom gradu.



NEMA RANJENIH



U Zaječarskom tužilaštvu kažu da u ovom zločinu nije bilo još povređenih policajaca, kako se u prvom trenutku objavili pojedini mediji. Da bi savladala Zagorca, policija je opkolila ceo kvart, ali je on pola sata iza ponoći izvršio samoubistvo. Na mestu zločina i ispred zgrade i juče su bili vidljivi tragovi krvi.

POZIVALI GA DA SE PREDA



Oko 23 časa čula sam pucnjavu. Odmah sam ustala i spustila roletne. Znala sam da to ima veze sa Zagorcem, jer je sa njim ceo komšiluk imao samo nevolje već godinama. Ali da će ubiti Veru i policajca, nisam mogla ni da sanjam - kaže stanarka zgrade u kojoj se dogodio zločin. - Kada su se začuli pucnji, ubrzo sam kroz prozor videla na ulici nekoliko policijskih automobila. Čula sam kako pozivaju Dušana da se preda, a onda sam čula još jedan pucanj. Kako se ispostavilo, on je sam sebi presudio. I Mirjana nam potvrđuje da se Zagorac stalno svađao sa komšijama, zbog čega su ga nekoliko puta prijavljivali policiji, kao i da je sa svog prozora, iz stana na vrhu zgrade, često bacao pomije po komšijskim prozorima. Mnogi su pokušali da se svađaju sa njim, ali im je on pretio pištoljem, pa bi se svi sklanjali.

