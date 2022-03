UBICA IZ ZAJEČARA 27 GODINA TERORISAO KOMŠILUK: Niko mu ništa nije mogao, nije bio ni za ludnicu ni za zatvor, a nas je urnisao!

Podsetimo, Dušan je upucao svoju komšinicu nakon što mu se ona požalila jer joj je, po ko zna koji put, prosuo masnu supu na opran veš, a nesrećnog mladića upucao je pošto je ovaj došao po prijavi da se u zgradi nešto dešava.

Imao pik na Veru

- Otkad se 1995. doselio iz Hrvatske i s majkom kupio stan ovde, počeli su problemi. Sve mu je smetalo i stalno je galamio. Žalio se da mu komšije kradu struju - pričaju stanari zgrade i nastavljaju:

Hteo da pobegne

Policija ga srela na izlazu Policajac Ivan Đurđevac ubijen je ispred zgrade u Ulici 7. septembra kada je došao po prijavi za remećenje javnog reda. - Vera je otišla da se požali monstrumu jer joj je prosuo supu na veš. On ju je izgleda čekao spreman, s pištoljem na vratima stana. Kada mu je pokucala, izašao je i hladnokrvno je ubio, žena je ostala da leži u hodniku - pričaju komšije: - Verovatno ga je uhvatila panika, pa je pokušao da pobegne iz zgrade. Na ulaznim vratima je naleteo na patrolu, policajac i policajka su već stigli po pozivu. Tada je on počeo da puca po njima i pogodio je Ivana dva puta, a zatim je počeo da beži na tavan zgrade. Policajka je odmah krenula da trči za njim i u toj jurnjavi ona se povredila, a Dušan je stigao na potkrovlje i tu se zabarikadirao. Pošto su oko jedan sat iza ponoći došli pripadnici SAJ, on se ubio.