UŽAS NA UBU! Oteli ženu (34), PRETUKLI JE I NAPASTVOVALI, pretili da će je BACITI U BUNAR! Trojica muškaraca uhapšena zbog silovanja

Trojica muškaraca su uhapšena zbog sumnje da su u utorak u selu Pambukovica kod Uba silovali tridesetčetvorogodišnju ženu.

Lisice su stavljene S. G. (28), N. P. (30) i Ž. L. (33), svoj trojici iz Uba.

Silovanje je u utorak u jutarnjim časovima ubskoj policiji prijavila žrtva, prepričavši pakao koji joj se dogodio te noći, kada su joj oko pola sata nakon ponoći u jednom ugostiteljskom objektu u Pambukovici prišla trojica nepoznatih muškaraca.

Najpre su je, kako je navela, pozvali da im se pridruži za stolom za kojim su sedeli, a potom joj predložili da se sa njima odveze u nepoznatom pravcu.

- Ona je to odbila, ali su je na silu izveli iz objekta, ugurali na zadnje sedište automobila kojim su došli, a potom se odvezli do susednog sela Sovljak i zaustavili se u dvorištu jednog seoskog domaćinstva. Nakon toga, vozač automobila je zahtevao da svu trojicu oralno zadovolji, što je ona odbila. Usledilo je šamaranje i udarac pesnicom u lice od strane jednog od silovatelja, a potom je jedan od njih naterao da skine garderobu, nagu je vukao do bunara u dvorištu i pretio da će je baciti u njega ukoliko oralno ne zadovolji svu trojicu. Nesrećna žena je potom to učinila – prepričava šta se dogodilo pouzdani izvor “Blica” iz istrage ovog slučaja.

Muke silovane žene završile su se tako što su je ponovo vratili u vozilo, odvezli do obližnje benzinske stanice i tu je ostavili, uz pretnju da će je ukoliko prijavi šta se dogodilo pronaći i ubiti.

Žena je, međutim, otišla u policijsku stanicu u Ubu i prijavila silovanje. Pregledana je, takođe, u ubskom Domu zdravlja.

Brzom akcijom ubske policije silovatelji su identifikovani i uhapšeni. Tužilac ih tereti za krivično delo silovanje iz člana 178 stav 3 Krivičnog zakona Srbije, a sudija za prethodni postupak Višeg suda u Valjevu im je odredio jednomesečni pritvor.

Autor: