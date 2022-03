MASOVNO HAPŠENJE U KRALJEVU: Popadalo čak 16 osoba, ukrali 45 miliona!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u Užicu, u saradnji sa službenicima Sektora poreske policije, Odsek Užice, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su 16 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca, od kojih se dve terete i za nedozvoljenu trgovinu, i na taj način prisvojile 45.165.180 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: D. A. (1967), faktički odgovorno lice PD „GOX Trans“ DOO Novi Sad, S. N. (1986), odgovorno lice te firme, B. D. (1957), odgovorno lice PD „DST Tehnos“ DOO Beograd, A. Ć. (1976), D. P. (1973), T. R. (1975), I. L. (1980), M. F. (1976), kao i M. Š. (1973), G. Š. (1985), P. J. (1969), T. J. (1975), S. D. (1994) i B. D. (1985).

Krivičnom prijavom biće obuhvaćene još tri osobe koje se, takođe, sumnjiče za krivično delo pranje novca. I. C. i Z. D. su, kako se sumnja, u svojstvu fizičkih lica, bez ovlašćenja za trgovinu, tokom 2017. godine, nabavili konditorske proizvode, bez poslovne dokumentacije o poreklu i prometu robe, koje su potom na osnovu fiktivno izdatih računa koje su pribavili faktičkim upravljanjem PD „GOX Trans“ DOO Novi Sad iPD „DST Tehnos“, prodali jednom trgovinskom lancu. Taj trgovinski lanac je robu isplatio, nakon čega su I. C. i Z. D., kako se sumnja, posredstvom firmi kojima su faktički upravljali, novac uplatili na račun firmejednog od osumnjičenih, a potom i na račune 17 fizičkih lica, koja su ga podizala i predavala I. C. i Z. D.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.