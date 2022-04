OTAC PRODAO ĆERKU (13) ZA 15.000 EVRA: Kazna mu je smanjena, a evo sa kime sada živi prodata devojčica!

Državljaninu Srbije Vasiliju H. u Italiji je smanjena kazna zatvora na koju je bio osuđen jer je svoju, tada trinaestogodišnju, ćerku, prodao za 15.000 evra.

Kako prenosi Firenca tudej, Vasilije H. više nije u klasičnom zatvoru, već je prebačen u kućni zatvor sa elektronskim nadzorom.

- Vasilije H. bio je osuđen na 13 godina robije jer je utvrđeno da je svoju ćerku prodao za ugovoreni brak i za to uzeo 15.000 evra. On se na presudu žalio, a sud je prihvatio žalbu i smanjio mu kaznu na osam godina i osam meseci. U presudi je navedeno da je olakšavajuća okolnost to što je on postupao u skladu sa tradicijom etničke grupe kojoj pripada - prenosi portal.

Kako podsećaju, za priču se saznalo kada je devojčica igrajući video igricu u razgovoru sa virtuelnim prijateljem ispričala u kakvim uslovima živi.

- Ona je navela da je u Francuskoj u braku sa pratkično nepoznatim mladićem, te da ju je prodao rođeni otac - navodi portal.

Devojčica koju je otac prodao danas ima 22 godine.

- Ona više nije u kontaktu sa ocem, a interesantno je da ne živi u Firenci, već da se odselila i otpočela zajednički život sa dečkom koji joj je pomogao da se oslobodi i prijavio slučaj policiji - navodi portal.

