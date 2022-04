VELIKA ZAPLENA NA MERDARU: Albanci iz CG napravili specijalne šupljine u autu, skrivali plena vredan 44 miliona dinara (FOTO)

Carinici su na kontrolnom punktu Merdare u utorak imali zaplenu vrednu oko 44 miliona dinara.

Naime, prekršaj je otkriven kada je oko 14 časova iz pravca Kosova i Metohije pristigao automobil ''škoda kodiaq'' podgoričkih registarskih oznaka. Dvojica putnika, 39-godišnji vozač i njegov nešto mlađi suvozač, obojica crnogorski državljani albanskog porekla, rekli su da nemaju ništa za prijavljivanje.

Bez obzira na to, automobil je pregledan mobilnim skenerom, kada su analizom slike uočene nepravilnosti u podu i ispod rukohvata između prednjih sedišta.

Detaljan pregled je potvrdio da skener ne greši, jer je iz specijalno pregrađenih šupljina u podu i ispod naslona za ruke izvađeno 11.625 grama zlatnog nakita.

Vrednost ogrlica, lančića, narukvica, prstenja, privezaka od belog o žutog zlata, kao i 10 većih i manjih zlatnika ''Franc Jozef'', procenjena je na oko 374.000 evra, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi oko 44 miliona dinara.

Osim što vrednost zaplenjenog zlata daleko prevazilazi trećinu vrednosti automobila, on je i namenski prepravljan za potrebe krijumčarenja, pa su sve to razlozi zbog kojih je i vozilo zadržano do okončanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

Iz Carine podsećaju da je tokom prethodne 2021. godine zaplenjeno ukupno 11,5 kilograma zlata, a da je najveća pojedinačna zaplena zabeležena početkom decembra na Gradini kada su ispod jastuka u kabini jednog kamiona otkrivene zlatne pločice teške 4,5 kilograma.

