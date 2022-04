Izlazili su iz jame jedan po jedan i POČINJALI DA SE TRESU' Radnik u rudniku otkrio detalje tragedije: SVI SU PONAVLJALI JEDNU REČENICU

U nesreći je poginulo osam rudara, a 20 je povređeno.

Niko ništa nije mogao da kaže. To su ljudi potreseni, uzburkali. Koga šta pitaš samo ponavlja: "ne znam šta se desilo, ne znam šta se desilo". Kako su izlazili iz jame, kako osete kiseonik počnu da se tresu. Kao otrovani da su...

Ovako Zoran Nikolić, spoljni nadzornik u rudniku "Soko" u kom je jutros došlo do eksplozije opisuje kako su izgledali rudari kada su izašli iz jame u kojoj je došlo do tragedije. U nesreći je poginulo osam rudara, a 20 je povređeno.

Nikoliću je, podsetimo, u eksploziji poginuo kum, rudar Nenad Trivunac (37), a povređen mu je brat.

- Ko je preživeo, on je zbrinut... Kad su izašli iz jame svi su teško govorili, doktori su im govorili da isperu usta i tu vodu da ispljunu. Teško su govorili, gas ih je verovatno zatrovao - priča on.

On kaže da je sve nastradale poznavao.

- To je moja smena, svi se poznajemo. Ja ovde radim 20 godina. Neki su počeli ovde pre, neki posle mene, ali se znamo, svaki dan smo bili zajedno. Ima među njima i iskusnih rudara... Supruga mi je sad javila da mi je brat dobro, on je povređen u eksploziji - rekao je on.

Predsednik opštine: Na prirodu ne možemo uticati, istraga će otkriti šta se dogodilo

Do eksplozije u rudniku "Soko", prema prvim informacijama, nije došlo ljudskom greškom, saopštio je Miodrag Nikolić, predsednik Opštine Sokobanja.

- Jedno što mogu reći je da na prirodu ne možemo uticati. Preduzete su sve mere bezbednosti, istraga će otkriti šta se dogodilo, a prema prvim informacijama, eksplozija se njije dogodila nečijom greškom, nego prosto, protiv prirode se ne može - navodi predsednik Opštine i objašnjava:

Vrednosti metana su jutros bile dobre, to je ono što smo u njihovom centru videli, ali nikada se ne može predvideti, uvek se može desiti da se otvori okno i izađe metan.

- Opština Sokobanja, Aleksinac, Rudnik, Ministarstvo rudarstva i energeike, svi smo tu da pomognemo porodicama - rekao je Nikolić i dodao da se preminuli ne mogu vratiti, ali da će se svi truditi da njihovim najmilijima nadoknade gubitak koliko je to moguće:

Dosta je tu mladih ljudi sa malom decom, ali mi ćemo sigurno pomoći toj deci, izvesti ih na pravi put i probati koliko možemo da im nadoknadimo gubitak.