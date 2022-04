'IZGLEDALO JE KAO DA JE ZASPAO' Majka poginulog rudara Darka u SUZAMA, seća se reči kojima ga je ispratila na posao

On je bio smenovođa, morao je da ostane da povuče smenu, da spase ljude, nije mogao prvi da izađe. Bilo je dosta mladih i on je bio mlad, ali je imao veliko iskustvo, jer je u rudniku radio 20 godina - kaže Anka Zlatković, majka Darka Zlatkovića (43), rudara poginulog u nesreći u rudniku "Soko".

Ona kaže da su za nesreću saznali kada je njen drugi sin, koji takođe radi u rudniku, otišao na posao u prvu smenu i onda saznao šta se desilo.

- Nadali smo se...Drugom sinu su rekli šta se desilo, ali on nije smeo odmah da nam kaže.

Anka kaže da je Darko radio i studirao paralelno kako bi završio fakultet i dobio posao šefa smene.

- Prvo je radio kao vozač, pa kao pomoćnik, pa kopač, pa je onda vanredno završio fakultet i dao državni ispit u Beogradu da bi postao nadzornik. Nije imao sreće sa ženama, bio je realan čovek, nije bio zloban. Cvet mladosti moje ode... - rekla je ona.

- Sinoć sam ga ispratila na posao tu ispred kuće: 'Sine, ajde, ljubite majka, ajde ženi se'. On kaže: 'Dobro majka, hoću' - priča Anka kroz suze.

Darkov brat Dalibor kaže da nakon što je gas pod velikim pritiskom naglo pokupljao niko od rudara nije imao vremena da stavi "spasioca", uređaje sa kiseonikom koji se koriste za takve situacije, jer se sve desilo u sekundi.

- On je bio vođa smene, morao je da bude prisutan sve vreme u otkopu, da bi pratio šta se i kako radi. Bilo je metana ovih dana, ali se sve to normalno sanira, provetri i nastavi sa radom. To je priroda, nema tu ljudskog faktora, tu ništa ne možeš da sprečiš - kaže Dalibor Zlatković.

"Kao da je zaspao"

Jedan od rudara koji je izvukao Darkovo telo opisao je da na sebi nije imao vidljive povrede.

- Kao da je zaspao. Ja sam ga izvukao. Prekrstio sam se i poljubio ga... - ropisuje rudar trenutke kada je pronašao Darkovo telo.