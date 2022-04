Aleksić je zajedno sa svojim advokatima, ženom i bivšim fudbalerom Dušanom Savićem u zgradu Palate pravde, a ispred su ga kao i prethodni put sačekali aktivisti sa transparentom na kom piše "verujemo Mileni Radulović".

Suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole, održano je danas u Višem sudu u Beogradu.

U prvom delu suđenja Aleksić je govorio o delovima optužnice koji se tiču J. V. i M. Đ.

- Kada je u pitanju J. V. tu epizodu sam krstio "okidač" jer se u zapisniku koji se tiče Milene Radulović okidač da podnese prijavu bio susret sa maloletnom J.V. i ostale devojke navodile su isto, posebno govoreći da je njen slučaj bio okidač za prijavu - kaže Aleksić.

On je J. V. opisao kao osobu koja je nastupala kao da je velika glumica od rođenja.

- Ona je bila lenčuga, samoljubiva, ponašala se starije nego što je bila. Nju je znimalo samo da upiše glumu po svaku cenu - rekao je Aleksić.

Inače, devojka J. V. je govorila da ju je Aleksić pozivao u kancelariju gde ju je neprimereno dodirivao.

- Ona je rekla da je u kancelariji sela, a da sam je ja pitao "Ko ti je rekao da sedneš, sad ustani". To nije ništa neobično jer ja nisam dozvoljavao privatnost i komotnost u studiju. Nisu kod kuće i nema razloga da sede pored mene - rekao je Aleksić i dodao:

Pitao sam je zašto stojiš tako pogrbljeno, a potom sam je stavio ruke na stomak i leđa. Nije mi se sviđalo da tako stoje.

Optuženi je rekao da je u "optužnici primetna korekcija izjava jer kako navodi u jednoj izjavi devojka tvrdi da ju je on pomerao odeću, dok u narednoj govori da joj je on naredio da to sama uradi".

- Ona priča da je inicijativa moja, a potpuno je suprotno. Dodavane su replike koje se nisu desile. Na primer da sam joj rekao da o tome ne govori - rekao je Aleksić.

Aleksić je potvrdio i da je sa glumicama pričao i o privatnim temama, ali je naveo da on "nije bio ginekolog".

Tokom suđenja Aleksić je više puta opomenut da ne čita kompletne izjave oštećenih iz optužnice i rečeno mu je da će imati priliku da im postavlja pitanja.

Suđenje se nastvalja nakon kratke pauze.

Podsećanja radi, vlasnik škole glume je zajedno sa svojim advokatima, ženom i bivšim fudbalerom Dušanom Savićem u zgradu Palate pravde, a ispred su ga kao i prethodni put sačekali aktivisti sa transparentom na kom piše "verujemo Mileni Radulović".

On je u sud stigao iz kućnog pritvora u kom je od 10. septembra prošle godine nakon što mu je Apelacioni sud ukinuo pritvor i odredio zabranu napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Podsećamo, na prethodnom ročištu Aleksić je oko tri sata iznosio svoju odbranu. Suđenje je ponovo proteklo u znaku opomena zbog Aleskićevog opširnog objašnjavanja koje nije bilo u vezi sa optužnicom.

Aleksić je rekao da su Milenini iskazi preslikavanje serije "Seks i grad" i dodao da je "neverovatno kako se sve poklapa".

On je na prethodnim ročištima rekao i da o optužnici može da govori na samo jedan način, i nazvao ju je greškom.

Aleksić je optužen za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takode kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksulano zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge devojke.

Uhapšen je 16. januara i do 10. septembra je bio u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor. Apelacioni sud u Beogradu, inače, potvrdio je početkom avgusta u celosti optužnicu protiv Aleksića.