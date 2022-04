JEZIVO SVEDOČENJE DEVOJČICE IZ SUBOTICE: 'Tata mi je to radio!' Otac monstrum dobio 12 godina zatvora!

Jednogodišnje suđenje ocu predatoru iz Subotice, za obljubu dvanaestogodišnje kćerke, danas je u Višem sudu u Subotici dobilo epilog. M.D., inače višestruki povratnik, osuđen je na maksimalnih 12 godina zatvora.

S obzirom na to da se radi o krivičnom delu protiv polnih sloboda, kazna se ne može preinačiti u uslovnu.

M.D. ima debeo kriminalni dosije, a da je reč o monstrumu svedoči to što se nije libio da zlostavlja svoje dete.

On je ranije osuđivan za ubistvo i drugih dela sa elementima nasilja, poput nanošenje teških telesnih povreda.

Kako je rečeno u Višem sudu Subotice, M.D. je tokom prošle godine u više navrata obljubio svoju tada dvanaestogodišnju devojčicu. Dete je do detalja opisalo šta se događalo.

Igor Jurić, ispred Centra za nestalu i zlostavljanu decu, kaže za Kurir da je zadovoljan presudom koja je ispoštovala ključne odredbe učinjenog krivičnog dela.

"Presuda je doneta u skladu sa odredbama tog krivičnog dela, prema kojem je zaprećena kazna od 5 do 12 godine. Sudija je odredio maksimalnu kaznu, rukovodeći se činjenicom da nije bilo olakašavajućih okolnosti, jer je optuženi već osuđivan za ubistvo, zatim krivično delo trgovine ljudima i nanošenja teških telesnih povreda", navodi on.

Jurić ističe da je bilo pokušaja da se devojčica zaplaši, kako ne svedočila protiv optuženog .

"Pred osnovnim sudom u Subotici, osuđene su dve osobe za ometanje i sprečavanje dokazivanja krivičnog dela obljube u slučaju devojčice. Za to krivično delo osuđeni su S.D, na 10 meseci zatvora i T.A, na 4 godine zatvora, jer su pokušali da zaplaše devojčicu da ne svedoči protiv oca koji je obljubio".

Kako je objasnila Maja Atanacković, punomoćnik oštećenog deteta, ispred Centra za nestalu i zlostavljanu decu, u završnoj reči je tokom zastupanja seksualno zlostavljanog deteta, iznešen stav da učinjeno zlodelo obljube zahteva maksimalno propisanu kaznu.

"U konkretnom slučaju može se ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija, generalna i specijalna prevencija, samo izricanjem najveće propisane kazne za krivično delo obljube", istakla je Atanacković.

Ona je dodala da je oštećeno dete detaljno, nekoliko puta opisalo kako je otac obljubio i zlostavljao.

"Dete je ponavljalo reči, 'Tata mi je uradio to i to', a okrivljeni, da bi zadovoljio svoje seksualne nagone je zloupotrebio najsvetiji odnos poverenja između dva ljudska bića, odnos između roditelja i deteta. Ako je to uradio svom detetu, šta bi uradio drugoj deci. Cilj izricanja sankcija nije samo kazna, nego i prevencija - a ona se može ostvariti izricanjem samo maksimalno propisane kazne za ovo krivično delo", rekla je Maja Atanacković.

Kako saznajemo iz izvora bliskog istrazi, obljuba se dogodila u odsustvu majke, kada je žena pokušavala da zaradi novac za sebe i dete, što je otac iskoristio i u tom vremenu seksualno zlostavljao dete.

"Dete se majci obratilo za pomoć, pa su nekako obe skupile hrabrosti da prijave oca policiji i zatražile su pomoć od našeg Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Naš tim iz Centra je preduzeo sve da se detetu pomogne psihološki da prevaziđe traumu koju je preživela, i psiholozi i pravnici su pružili podršku, a zatražena je i pomoć Centra za socijalni rad i Grada Subotice, koji su već preduzeli mere kako bi majka i dete bili zbrinuti i imali manje materijalnih problema", kaže Jurić.