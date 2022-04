HIT! SRBIN POKUŠAO DA PREVARI BANKU U BEČU: Primao socijalnu pomoć, a želeo da se 'baškari' u skupocenom BMW-u!

M. P. (34), državljanin Srbije nastanjen u Beču, osuđen je na osam meseci uslovne kazne zbog finansijske prevare u Austriji. Naime, Miroslav P. falsifikovao je finansijsku dokumentaciju kako bi na kredit kupio skupoceni "BMW", iako je zapravo, korisnik socijalne pomoći!

Kako prenosi Der standard, državljanin Srbije prošle godine je odlučio da kupi automobil za koji nije imao finansijska sredstva, obzirom na to da je korisnik socijalne pomoći. On je pred sudom objasnio da ima dete, da je nezaposlen i da prima mesečno oko 1.000 evra.

- M. P. u jednoj poznatoj prodavnici automobila video je automobil koji mu se dopao. Postojala je mogućnost da se kola kupe na kredit i to tako što bi banka dodala 36.800 evra. Da bi se to realizovalo, Miroslav P. trebalo je da pošalje platni izveštaj. Međutim, on je u to vreme bio nezaposlen, te je on mejlom dostavio dva falsifikovana dokumenta koja su potvrđivala da je zaposlen u mesari - prenosi portal:

- Banka je prepoznala da je reč o prevari i obavestila policiju. Inspektori su, kako piše Der standard, sačekali da Miroslav dođe i kupi auto pa su ga tada uhapsili. Sudija je na ročištu detaljno ispitivao Srbina o njegovoj imovinskoj situaciji.

- Nemam imovinu, samo dugove. Dužan sam možda oko 15.000 evra - rekao je sudiji Srbin koji je prošlog maja hteo da kupi auto vredan čak 50.000 evra.

On je potom detaljno objasnio svoju finansijsku situaciju.

- Moja firma radi preko zime, a leti sam na socijalnoj pomoći, punih šest meseci. Mislio sam da rate kredita plaćam tokom zime, pošto po sezoni zaradim 30.000 evra - objasnio je M. P.

Optuženi je potom izrazio kajanje zbog pokušaja finansijske prevare.

- Neću nikada više to ponoviti - dodao je Srbin.

Sudija ga je osudio na osam meseci uslovnog zatvora i presuda je postala pravnosnažna.

