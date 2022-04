Kovinac (42) prvostepeno osuđen zbog silovanja maloletnih ćerki: Jedna imala 9 godina, druga 12

Osamnaest godina zatvora za šestogodišnje silovanje maloletne dece.

Pred Višim sudom u Smederevu, C. P. (42), iz sela Šumarak, kod Kovina, osuđen je prvostepenom presudom na 18 godina zatvora zbog šestogodišnjeg silovanja svoje dve maloletne ćerke - jedne od njene devete do dvanaeste, a druge od dvanaeste do petnaeste godine. Tužilaštvo je optužnicom tražilo upravo kaznu od najmanje 18 godina, dok je, u ovom slučaju, maksimalna jedinstvena kazna koju je sud mogao da izrekne 20 godina.

Kako je sud ustanovio, C. P. je seksualno napastvovao kćerke u periodu od 2014. do 2020. godine. Obe sestre su rođene 2005. - jedna na početku, druga na kraju godine, pišu Novosti.

Jednu ćerku otac je napastvovao više puta tokom tri godine i to od 2014. do 2017. Kada ju je prvi put obljubio, imala je samo devet godina. Drugu ćerku prvi put je silovao 2017. sa njenih 12 godina, a maltretiranje je nastavljeno sve do 2020. godine.

Devojčice je silovao preteći da će ih ubiti i poseći trimerom ukoliko se opiru ili nekome ispričaju. Iz straha su ćutale godinama.

Jezivo seksualno zlostavljanje otkriveno je početkom prošle godine, a kako se nezvanično saznaje, oca silovatelja razotkrio je ujak devojčica, ali do javnosti nije stigla vest kako se sve odigralo. Policiji je sve prijavio deda devojčica, odnosno tast C. P.

Detalji seksualnog iživljavanja svojom brutalnošću nikoga nisu ostavili ravnodušnim, pa čak ni policijske službenike, ali su, ipak, ostali iza zidina sudnice u Smederevu, jer je suđenje bilo zatvoreno za javnost, zbog zaštite maloletnih devojaka.

Kćerke C. P. koje su nakon otkrivanja skandala imale 15 odnosno 16 godina, protiv oca su svedočile video-linkom, kako bi se izbeglo traumatično suočavanje. One su potvrdile sve što su ispričale i u istrazi.

Otac je na sudu priznao dela, i šta se užasnih šest godina dešavalo pod krovom ove porodice, ali se istovremeno branio time da su devojčice, navodno, na to pristajale.

Inače, C. P. i njegova supruga imaju sedmoro dece, šest kćerki i sina. Tokom istrage nije bilo dokaza da je majka, koja je pod istim krovom živela, znala šta se dešava, a početak serije silovanja desio se, navodno, dok je bila na porođaju sa jednim detetom.

Iako je nakon hapšenja oca do javnosti stigla informacija da je jedna od devojčica čak i zatrudnela tokom silovanja, dokaza o ovome tokom postupka nije bilo. Obe devojčice su smeštene u hraniteljske porodice.

Suđenje trajalo osam meseci

Optuženi C. P. uhapšen je početkom februara 2021. godine. Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu u junu iste godine, a prvostepena, nepravosnažna presuda je doneta nakon osam meseci.

Pritvor

Otac osuđen za silovanje kćerki u pritvoru je od hapšenja u februaru pošle godine. Pritvor će mu biti produžen do pravosnažnosti presude, nakon čega će biti upućen na izdržavanje kazne. On ranije nije osuđivan.

