MAJKA IH OSTAVILA, A SADA JE NAĐENA MRTVA: Tragedije obeležile život dece iz leskovačkog sela - maćeha pred njima izbodena nožem (FOTO)

U selu Donja Lokošnica kod Leskovca šokirani su vešću da je Samanta V. (31) pronađena mrtva u porodičnoj kući i Vlasotincu.

Do pre godinu i po dana nesrećna žena je živela u ovom mirnom selu gde je bila udata i ostavila dvoje dece. Za njih, nažalost, smrt majke nije prva njihova trauma.

Samanta je napustila muža i decu i u rodnom Vlasotincu je stupila u novu emotivnu vezu, i u iznajmljenom stanu započela život sa tridesetjednogodišnjim muškarcem, državljaninom Severne Makedonije. Meštani Donje Lokošnice pričaju da je dugo nisu videli niti su čuli bilo šta o njenom novom životu.

Njen bivši suprug se ponovo oženio i nastavio da brine o deci, uzrasta deset i šest godina, koju je dobio sa Samantom. U novoj bračnoj zajednici nema dece.

Ženi pred decom naneo deset ubodnih rana!



Posle šoka zbog činjenice da ih je majka napustila, mališani su pretrpeli nvou tramu. Naime, pre nekoliko meseci bivši vanbračni suprug nožem je izbo njihovu maćehu, a deca su to gledala! Napad se dogodio u leskovačkom Dečijem dispanzeru, gde je nesrećna žena dovela decu. Ona je imala čak deset ubodnih rana, a mališani su pobegli čim su ugledali stravičan prizor! I sada, samo par meseci kasnije, ostali su bez majke!



S obzirom na to da je Samantino telo pronađeno bez tragova nasilja, u selu se samo nagađa kako je izgubila život. Policija je dolazila kod njenog bivšeg muža i obavestila ga o tome da je preminula. On navodno nije bio u kontaktu sa njom.

Prema do sada raspoloživim informacijama, ništa ne ukazuje na to da je Samanta V. ubijena. Nema tragova nasilja, niti bilo čega drugog što bi moglo da ukaže na to da je reč o nasilnoj smrti. Telo je poslato na obdukciju i tek posle tih rezultata nadležno tužilaštvo će moći da se izjasni pod kojim okolnostima je nesrećna žena izgubila život.

Policija intenzivno traga za muškarcem sa kojim je živela ali, kako nezvanično saznajemo, on nije osumnjičen za bilo koje krivično delo, već je potraga u toku radi prikupljanja dodatnih informacija.

Samanta je navodno pronađena na krevetu, prekrivena ćebetom, dok je na telu i posteljini bilo tragova krvi. Mrtvu ženu je, prema nezvaničnim saznanjima, pronašao vlasnik iznajmljenog stana, a posle prijave komšija da preminulu i njenog partnera nisu videli nedelju dana. Zato se ne isključuje ni mogućnost da je umrla mnogo ranije u odnosu na vreme kada je pronađena.

Autor: