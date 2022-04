TINTOR ZA PINK O ALEKSIĆEVOJ ODBRANI: Očekujemo da se nastavi, svi čekaju samo JEDNO! (VIDEO)

Advokat Jugoslav Tintor, koji pravno zastupa glumice koje su tužile Miroslava Akesića smatra da optuženi iznošenjem optužnice opstruiše proces.

Kako je naveo za Pink, ovim tempom saslušanje oštećenih se očekuje pre kraja juna.

- Ništa se nije promenilo, nastavilo se iznošenje odbrane tri sata, a očekujemo da se to nastavi i na narednom pretresu. Postavlja se samo pitanje koliko tih glavnih pretresa od tri sata okrivljeni može da iznosi odbranu. Zakon ne kaže eksplicitno - može na dva ili četiri. Smatra se da može neko razumno vreme do trenutka do trenutka dok sud ne uoči da tim iznošenjem odbrane namerno prolongira sam proces i zloupotrebljava svoja procesna prava. Mislim da je na ovom pretresu sudija to negde prepoznao, posle tri pretresa procenio u kojoj meri on iznosi nešto što je suštinski u funkciji njegove odbrane, a šta kada zatrpava sa činjenicama koje nemaju za cilj da nešto pojasne, već da se od šume ne vidi drvo - naveo je Tintor.

Sudija ga je u nekoliko navrata ne samo opominjao da se vrati na optužbu, već i da neće tolerisati više čitanje optužnice, isakaza svedoka, već da se konkretno izajšnjava i da ako nije tako koncipirao svoju odbranu do sledećeg ročišta nađe način da to tako učini jer je prepoznao da je reč o opstukciji procesa i zloupotrebi procesnih prava

Tintor je ukazao da je Aleksić predložio 50 svedoka.

- Sada svi čekaju da završi sa iznošenjem odbrane, to je moguće da se već desi na sledećem pretresu. Tada učesnici mogu da mu postavljaju pitanja i nakon što odgovori prelazi se na saslušanje oštećenih - rekao je Tintor.

Napomenio je da optužnica ima četiri strane A4 formata.

- Imate optužnice koje su na više od 100 stranica, pa se optuženi izjasne za četiri, pet sati. Sama činjenica da se već devet sati iznosi odbranu i da se ne vidi kraj ukazuje i nadam se da je sud to prepoznao na zlopotrebu prava - rekao je Tintor.

Prema njegovim rečima, saslušanje oštećenih se ne očekuje pre karaja juna, budući da su zakazani termini u maju i junu.