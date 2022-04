BIVŠI ČUVAR U CZ PROGOVORIO O PAKLU ZATVORSKIH ĆELIJA! PUKOVNIK (70) PIPKAO DECU: Ono što je posle doživeo u zatvoru, ZGROZILO I POLICAJCE!

Bivši čuvar u Centralnom zatvoru Jordan Antonić otkrio je kroz kakve torture prolaze optuženi za pedofiliju i sa kakvim slučajevima se on tokom svog radnog veka susretao.

Antonić se uključio u program i prisetio se svog prvog susreta sa osuđenim za pedofiliju u Centralnom zatvoru (CZ), pukovnika u penziji koji.

- Što se tiče mog radnog veka u CZ, prvi slučaj dogodio se 1982. godine, kada je priveden pukovnik u penziji. U to vreme se nije mnogo znalo o pedofiliji. Ja sam učestvovao u istrazi šta je radio i kako je namamljivao decu. On je odlazio u drugi deo grada da ga ne prepoznaju, u parkove gde su se deca igrala .Prvi dan bi im delio čokoladice, drugi dan je dolazio i deca su trčala prema njemu da im da slatkše. On je odvajao devojčice i dečake i počinjao da ih pipa. Treći dan je žena, koja je to primetila, prijavila slučaj policiji. On je doveden u zatvor, imao je tada oko 70 godina - ispričao je bivši čuvar u Centralnom zatvoru.

- U zatvoru je teško za pedofile pošto ih ti stari kriminalci mrze i ne postoji način da ih zaštitimo tokom boravka u ćeliji. Dok suđenje traje oni se smatraju nevinim, a kada se osude, šalju ih u grupne sobe gde doživljavaju strašne torture, mučenje i silovanje, kako bi videli kako se osećaju nemoćni koji su napadani - rekao je Antonić.

Antonić se potom podsetio i svog drugog slučaja, mladića koji je imao svega 19 godina u momentu kada je optužen za pedofiliju.

Istakao je da ga je posebno pogodio taj slučaj jer je mladić koji se našao na listi pedofila upisao Pedagoški fakultet.

- Drugi slučaj je veoma interesantan, `94 uhapšen je mladić od 19 godina koji je pedofil. Sve kolege su bile u šoku da tako mlad dečko može biti pedofil. On je bio jako lukav, on je igrom zavodio, konkretno žmurkama. Rekao je da se krio sa decom i onda devojčice i dečake pipa u žbunju. Jedan roditelj ga je uhvatio jer šta će mladić sa 19 godina da se igra sa decom od 5 godina. On je doživeo u zatvoru tešku torturu, zatvorenici su mu rekli "napadaš decu od 5,6 godina, e sad ćeš da vidiš kako ćemo mi tebe". On je sve vreme bio u ćošku, nije smeo da sedi sa njima i doživeo je strašnu torturu u CZ. Interesantno je što je to bio mlad čovek. Šokiralo me je što je on upisao pedagošku školu, kako bi radio sa decom - rekao je Antonić.

Bivši čuvar u CZ-u tvrdi da su pedofili obično visoko obrazovani ljudi.

- Bilo je i slučajeva povratnika, na Košutnjaku. Čovek visok 2 metra, 150 kg. I moram da kažem, to su obično visoko obrazovani ljudi. Taj čovek sa Košutnjaka je ekonomista. Nikada nisam čuo da je neki seljak pedofil, a ovo su bolesnici koji napadaju decu od 5,6 godina, kažu preko 10 godina deca su stara za njim - ispričao je Jordan Antonić.

