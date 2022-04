SUD NALOŽIO OTKLANJANJE NEDOSTATAKA: Optužnica za zločin u Moravcu odmah vraćena na doradu, Džonićima produžen pritvor

Optužnica je vraćena samo dan nakon što je podignuta i upućena sudu na preispitivanje a Džonićima je istovremeno produžen pritvor.

Viši Sud u Nišu vratio je Višem javnom tužilaštvu, radi otklanjanja nedostataka, optužnicu za ubistvo tročlane porodice Đokić protiv okrivljenog Gorana Džonića i njegovog sina Stefana Džonića, koji se tereti za pomaganje u zločinu. Optužnica je vraćena samo dan nakon što je podignuta i upućena sudu na preispitivanje a Džonićima je istovremeno produžen pritvor.

- Veće Višeg suda u Nišu je u stadijumu formalnog ispitivanja optužnog akta vratilo optužnicu od 6.aprila 2022. godine radi otklanjanja nedostataka u smislu člana 333. Zakonika o krivičnom postupku - saopšteno je iz Višeg suda u Nišu.

Okrivljenom Goranu Džoniću se stavlja se na teret izvršenje krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. Krivičnog zakonika.

Njegov sin Stefan Džonić je optužen za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju iz člana 114. stav 1. tačka 11. u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. Krivičnog zakonika.

Budući da po zakonu pritvor može trajati najduže šest meseci do podizanja optužnice, a da je taj rok isticao 11. aprila, nakon podizanja optužnog akta ponovo je odlučivano o pritvoru pa je ova mera Džonićima produžena za još 30 dana. Kao razlog za produženje pritvora navodi se to što je za krivično delo koje se okrivljenima stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Po tom rešenju, pritvor Džonićima može trajati najduže do 6. maja 2022. godine kada će se o njemu ponovo odlučivati.

Kako su mediji pisali, Goran Đokić (57), njegova supruga Gordana (56) i ćerka Lidija (26) iz Aleksinca ubijeni su 27.septembra nakon što su iz Moravca krenuli za Aleksinac. Njihova ugljenisana tela pronađena su 2.oktobra u ataru Moravca a spaljeni automobil "folkasvagen pasat" nedaleko od 12 kilometara udaljene Tešice. Zbog sumnje da su počinili teško ubistvo krajem oktobra prvo je uhapšen Đokićev brat od tetke, penzionisani vatrogasac Goran Džonić, a potom i dvojica njegovih sinova Milan i Stefan, kao i braća Kostadin i Aleksandar Milošević, poznati kao braća Jojke.

Braća Jojke i Milan Džonić, prvi sin Gorana Džonića, nedavno su pušteni iz pritvora jer ih ni grafološko veštačenje ni drugi dokazi prikupljeni u istrazi ne povezuju sa zločinom pa se može očekivati I zvanično rešenje o odustajanju od istrage, s obzirom da ih nema u optužnici.

Svi dokazi povezuju Gorana Džonića

Kako su mediji preneli, svi dokazi za sada povezuju samo Gorana Džonića. Njegov DNK je na novcu i vreći sa 40.000 evra, iskopanoj iz voćnjakakao i na pištolju koji je nađen sakriven nakon što je on ispričao policiji gde se nalazi a za koji je balističkim veštačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić. Sigurnosne kamere u Tešici snimile su "pasat" Đokića kako sa zemljanog puta dolazi iz pravca Moravca u dva časa iza ponoći, i Džonićev žuti skuter kako se vraća dva časa kasnije istim putem. Snimljen je kako sipa gorivo u kantu na dan nestanka Đokića, a istog dana je bio i u Tešici kraj mesta gde je kasnije nađen zapaljen pasat...

Jedan mladić posvedočio je da je 26.septembra oko 15 časova dovezao Džonića iz Tešice jer je navodno kod majstora ostavio motor ali je proverom je utvrđeno da je motor bio na popravci još u avgustu pa se sumnja da ga je Džonić dovezao na mesto gde će zapaliti pasat kako bi se njime vratio kući.

Metalostrugar iz Moravca je posvedočio da je Džoniću pomogao da napravi navoj za metalni deo za koji se ispostavilo da je prigušivač, a dve nedelje nakon zločina naprasno je rođaku vratio dug od 10.000 evra. I plac na kojem se nalazi Stefanova kuća, a na kojem je pronađen zakopan novac, nalazi se u vlasništvu Gorana Džonića.