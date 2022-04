DUŠICU (16) UBIO, PA SILOVAO - NJENO TELO PRONAŠLI PSI! Njena drugarica otkrila potresne detalje: Njenu sliku na kovčegu pamtim! JEZA!

Navršila se 21 godina od zločina u selu Parcani kod Ralje kada je Goran Ilić ubio i silovao maloletnu Dušicu I. (16) za šta je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina.

Dušičini drugari iz srednje škole ovu tragediju nikada nisu zaboravili, a njena drugarica iz školske klupe, a danas novinarka Danijela Stojanović Kukić, u razgovoru kaže da se svake godine u aprilu seti tog strašnog dana.

Kako kaže, Dušicu je poslednji put videla na autobuskoj stanici davne 2001. godine, ne sluteći da se više nikada neće sresti. Nakon toga, Dušica se zaputila ka Parcanima gde ju je presreo Goran Ilić koji se sakrio u žbunje, a potom je udario tupim predmetom.

- Poslednji put sam je videla tog petka kada je nestala, a to je bilo pre 21 godinu. Sećam se da mi je tog dana kazala da jedva čeka da ide kući u Parcane i da se veoma raduje tome. Zajedno smo krenule na autobusku stanicu i tu smo se pozdravile. U ponedeljak sam došla u školu i razredni nam je saopštio da imamo čas razredne nastave, na kom nam je rekao da je Dušica nestala. Ona je bila drugačija od nas. Bila je zakopčana do grla. Ponašala se primereno, za razliku od većine u tim godinama. Od kako smo saznali da je nema, prošlo je tada dve nedelje i posle toga je došao razredni i kazao nam da je Dušica nađena mrtva. Saopštio je da će nam biti organizovan prevoz do Parcana, ukoliko želimo da idemo na sahranu - priseća se Danijela.

Napominje da od šoka nije mogla da spava kada je saznala da su Dušičino telo pronašli psi. Telo je bilo prekriveno lišćem, a primetio ga je jedan mladić.

- Nju je Goran Ilić verovatno danima tipovao i on je bio povratnik. Sačekao ju je u žbunju, povukao za ranac, udario tupim predmetom u glavu, i njeno telo je sasvim slučajno pronašao mladić koji je u tom delu vozio bicikl. Mladić je tada video da psi nešto razvlače po putu, ali nije bio siguran šta. Ilić je veoma brzo uhapšen. Njegova majka je tada kazala policajcima, da je on došao kući sav krvav te noći, da se čudno ponašao i da je kazao majci da mu opere odeću. Ona nije htela da opere stvari, već je sačekala policiju da dođe po njih. Nakon svega toga, otišli smo u Parcane i jeza nas je podilazila kada smo videli koliko su meštani bili uplašeni. Kada smo izašli iz autobusa, dočekao nas je Dušičin tata, brat i tetka. Sećam se da sam njenu sliku videla na kovčegu i to nikada neću zaboraviti - kaže Danijela.

Trostruki povratnik Goran Ilić umro je u zatvoru. Prema nezvaničnim saznanjima, njegova majka kada je saznala da je umro, nije želela da preuzme njegovo telo i navodno je izjavila: "Moj sin je ubica, ne želim da preuzmem njegovo telo".

Danijela dodaje, da se Dušica radovala vikendima jer je tada provodila vreme sa porodicom.

- Svaki put kada je trebala da ide kući u selo Parcani uvek se radovala. Njena tetka se brinula o njoj kao da joj je ona bila rođena ćerka. Odmalena je želela da bude frizer, maštala je da jednog dana otvori svoj frizerski salon... Uvek je bila nasmejana i rumena u licu, i dan-danas se sećam njenog predivnog osmeha. Nikada nije htela da obruka oca i tetku. Bila je puna života, ambiciozna, a povrh svega skromna i prirodna. Kada je nestala bilo nam je jako čudno jer skoro nikada nije izostajala iz škole. Naš razred nju nikada nije zaboravio. U učionici gde je Dušica sedela više niko nije sedeo na tom mestu jer smo smatrali da je pripadalo njoj. Svako od nas je otišao svojim putem i svojim sudbinama, a iz tog razreda sam sa još nekima ostala u kontaktu i u razgovoru uvek spomenemo Dušicu. Nakon tog zločina, noćima nisam mogla da spavam, obuzimao me je strah jer sam prošla tim putem na kom je ona ubijena i silovana - zaključuje Danijela.

Goran Ilić osuđen na 40 godina

Podsetimo, prvi čovek u Srbiji koji je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina bio je Goran Ilić iz sela Parcani kod Ralje, koji je ubio i silovao maloletnu Dušicu I. Ovaj zločin se dogodio 4. aprila 2001. godine, a otkriven je kada su leš pronašli psi lutalice. Ilić, za koga je veštačenjem utvrđeno da je psihopata, znao je da je Dušica svakog vikenda putovala do oca u selo Parcani i da je od autobuske stanice pešačila po četiri kilometara do sela.

Ilić se tog dana prikrao u žbunje, čekajući devojčicu. Kad je naišla, kao hijena je nasrnuo na nju, udarajući je kamenom u glavu. Nesrećna Dušica se pokušala odbraniti ali uzalud. Međutim, monstrumu to nije bilo dovoljno, pa ju je mrtvu silovao, a njeno obeščašćeno telo ostavio pored kanala. Nakon toga je otišao kući da se presvuče i opere tragove krvi. Njeno telo pronađeno je na najveći pravoslavni praznik Uskrs 15. aprila 2001. godine. Ona je bila učenica prve godine Srednje frizerske škole u Beogradu.

Sudija Zoran Tatalović bio je prvi u Srbiji koji je 31. maja 2002. godine u beogradskom Okružnom sudu izrekao maksimalnu kaznu od 40 godina. Obratio se Iliću i upitao ga:

- Da li ljudski život za vas nešto predstavlja? Nijednog trenutka se niste pokajali niti oborili glavu! Koja kazna, osim maksimalne, postoji za vas? - rekao je sudija.

- Sakriven u žbunju je čekao dete od 15 godina da se vrati iz škole da bi zadovoljio svoju seksualnu strast i pritom je ubio. Prethodno je sa 18 godina ubio i opljačkao ženu. Za to je bio osuđen na 15 godina. Vaša rođena majka je na suđenju rekla da je Dušica bila anđeo i da ste zaslužili da vam sečemo parče po parče ako utvrdimo da ste je ubili! - rekao je sudija strogim i povišenim tonom.

"Razumite nas"...



Takođe, kontaktirali smo porodicu ubijene devojčice, a jedan od rođaka nam je kazao da ne želi da daje izjave.

- Razumite nas, nismo u stanju da dajemo izjave. Teško je. Izvinite i hvala vam na razumevanju - kazao je on.

U vreme zločina bio povratnik



Ilić je još kao maloletnik zbog više krađa poslat u popravni dom u Kruševcu. Na jednom od dopusta, 19. septembra 1984. godine, na avalskom izletištu Šuplja stena mučki je ubio i dva puta silovao Zoru R. majku dvoje dece.

Za taj zločin bio je osuđen na 15 godina robije, ali je u "Zabeli" ubio zatvorenika i kazna mu je povećana na 20 godina. Posle izlaska iz zatvora, septembra 2000. godine, doselio se kod očuha u selo Parcani i ponovo okrvavio ruke.

U istom selu na samo 800 metara od mesta ubistva Dušice Ilić, 14. aprila su pronađeni mrtvi Dragana T. (15) iz Parcana i Miroljub A. (52) iz sela Stojnik u opštini Sopot. Na glavi Dragane T. su postojale vidne povrede, a Miroljub je pet metara dalje, bio obešen u šumarku.

