'BIĆEŠ MOJA ILI BOŽIJA!' Ružicu je muž izbo nakon 6 godina maltretiranja! Od sedmoro dece, dvoje im umrlo!

Tri dana je oštrio nož, nisam znala zbog čega, mislila sam da će samo da me bije. Tuče me godinama, i ranije mi je pretio da će da me ubije. Jednom mi je rekao: 'bićeš samo moja ili Božija, ničija više'. Pošto me je izbo nožem, pred policajcima mi je ponovo zapretio: 'kad izađem iz zatvora , otkinuću ti glavu'. Živim u strahu, bojim se za život, sve mislim, sad će da naiđe..."

Ovako u svojoj ispovesti govori R. A. (37) iz Malošišta kod Doljevca, koju je 5. aprila nožem u leđa tri puta ubo nevenčani suprug D. R. (36). Nasilnik je izbo ženu sa kojom ima petoro dece ne mareći za činjenicu da se njihovoj kući približavala policija koju je pozvala R.A., a nakon hapšenja uputio joj je nove pretnje likvidacijom.

Nesrećna žena, koja je zadobila povrede grudnog koša, koje samo pukom srećom nisu bile fatalne, kaže za Blic da intenzivna maltretiranja trpi u proteklih šest godina, zbog čega je nevenčanog supruga više puta prijavljivala.

- Izašao je 30. marta iz zatvora u kojem je bio zbog kršenja jedne od mera zabrane prilaska i odmah je došao, navodno da uzme njegovu sudsku dokumentaciju koja je bila kod mene. Bila sam za to da ide odmah, ali on nije hteo. Spremao se da pođe, krene, pa se vrati, i tako pet dana. Poslednja tri dana je oštrio kuhinjski nož koji koristimo za pripremu hrane... Nisam znala zbog čega. Ja ga pitam za šta će ti, a on kaže: "treba mi". Imao je i jedan veliki ekser ispod kreveta, pitala sam šta će ti ekser, on kaže: "za policiju ako naiđe na mene".

"Šta ćeš sa ekserom da uradiš policiji, jel to za mene?", bila sam nepoverljiva. "Ne", odgovarao je on kunući se u sina. "Nemoj da se kuneš u dete, nego hvataj put i idi", tako sam mu govorila jer sam videla "koliko je sati". Međitim, on nije otišao već je nastavljao da oštri nož - priča R.A.

Kritične večeri došli su iz grada pa mu je R.A. dala da večera, ali je zauzvrat dobila batine, a nakon toga i tri uboda nožem.

- Postavila sam mu hleb, da jede kao čovek, ali on nije hteo da jede. Ustao je iznenada i udario me u vilicu. Prećutala sam, izašla i pozvala policiju. Međutim, i on je izašao. Sedela sam ispred kuće, a on do mene. Molio me da budem sa njim. Ja sam rekla: "neću, idi, pusti me, idi iz moje kuće". Nije hteo. Kada je video da dolazi policija, on je iz jakne izvadio nož, koji je izneo krišom. Pošla sam unazad, mislila sam da će da me šutira, da će samo me bije, nisam se nadala da će da me izbode. Međutim kako je krenuo nožem, ja sam okrenula leđa i izbo me tri puta. Samo sam rekla ocu i tetki: "izbušio me, daj mi krpu". Uplašila sam se jer sam počela sam da krvarim. Uzela sam peškire neke i stavila na ranu - seća se R.A.

Od sedmoro dece, dvoje im umrlo R.A. kaže da sa D.R. ima sedmoro dece od kojih je dvoje umrlo, a da je troje dece smešteno u hraniteljske porodice. - Jedna ćerka se udala i u drugom je stanju već, a troje naše dece je u hraniteljskim porodicama. Ovo malo detence koje ima 3,5 godne je sa mnom. Zbog nje sam morala da izađem iz bolnice, Centar za socijalni rad da mi je ne uzme, iako mi nije dobro. Živim od tuđe milostinje, imam dosta ljudi koji mi pomažu, pošalju novac preko pošte. Od toga živim, jer socijjalnu pomoć primam samo oko 14.000 dinara. Volela bih da mi se deca vrate i da imam neki pristojan život. Ali mislim da dok on ne ode, nema ništa od toga. Iz Centra za socijalni rad u Doljevcu hoće da mi pomognu, rekli su mi da dođem u ponedeljak - kaže R.A.

- Kad sam pala na zemlju, rekao je: "neka se uguši". I to pred policijom. Vezanih ruku, rekao je: "sledeći put ću glavu da ti otkinem". Plašim se šta će biti kada izađe iz zatvora, ne bih volela tog čoveka da viđam više, ni živog ni mrtvog. Samo bih želela da me ostavi na miru. Uplašena sam za svoj život. Strah me je, do juče ni u sobu nisam mogla da uđem, spavam sa ocem u sobi. Sve me neka jeza hvata da neće da naiđe. Oni kažu da je u zatvoru, ali i ranije je bio u zatvoru pa se pojavi odjednom, iznenada. Samo bih želela da me pusti na miru, da živim svoj život normalno, kao što sve žene žive. Na svaki zvuk se osvrćem, jer ima običaj, kada ga puste iz zatvora, da se uvuče kradom u kuću - priča R.A..

R.A. kaže da očekuje da sud radi po zakonu i da ga osudi za nedelo koje je počinio.

- Trpim nasilje već šest godina, stvarno bi trebalo da ide u zatvor na duže, a ne samo na mesec dana zbog kršenja jedne mere zabrane prilaska. Daju mu samo zabranu prilaska, on prekrši pa se vrati. Ne postoji nikakav razlog da me maltretira, ja ne želim da živim više sa njim, jer ne mogu da izdržim to nasilje. On dolazi na nedelju dana, polomi prozore. Tuče me, vređa, preti, zapalio mi je jednu sobu u kući. Šest meseci zatvora je dobio zbog pretnje da će da me ubije, da mogu da budem samo njegova ili Božija, ničija više, ali u zatvor još nije išao zbog toga.

Dobio je zabranu prilaska na godinu dana, međutim, tri puta je prekršio i opet je na slobodi. Dosta puta kada nas je tukao, ja sam povlačila prijave, računam, biće dobar. Ali sada vidim da je ovo kraj. Nikada nije trezan, dan noć. Sada je počeo da pije i lekove, pa kad pomeša sa alkoholom ništa se ne seća, da li je jeo, pio, da li je nekog maltretirao. Sutra može da me ubije na mesto kao što je rekao zadnji put. Rekao je da je ovo samo opmena: "kada sledeći put izađem iz zatvora otkinuću ti vrat". Ne bih volela više da ga vidim - priča zlostavljana žena.

D. A., otac R.A., kaže da njegova ćerka dugo trpi torturu D.R.

- To traje dugo. On je tvrdoglav, ne možeš ništa ni da mu dokažeš. On preti mojoj ćerki, ali se nadam da će biti razuman. Mene nije strah od njega, neka zna, bude li opet nešto pokušao biće - ili on ili ja. Zetova možeš da nađeš koliko hoćeš, ali ne i ćerku - kaže otac.

D. R. je nakon salsušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu i sudu određen pritvor do mesec dana zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, imajući u vidu njegovu prošlost kao i opasnost da bi boravkom na slobodi uticao na svedoke i ponovio krivično delo.