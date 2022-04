ZELENAŠI SVE NEGIRALI: Mladići ostaju u pritvoru, uhvaćeni tokom primopredaje pola miliona! (VIDEO)

Mladići A.V., B.Ć. i A.T., uhapšeni zbog sumnje da su iznuđivali novac i prodavali drogu, saslušani su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, a nakon saslušanja određen im je pritvor.

- Dana 9.4.2022. godine, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su osumnjičeni A.V., B.Ć. i A.T., i to osumnjičeni A.V., na okolnosti izvršenja tri krivična dela iznude, a osumnjičeni B.Ć. i A.T., na okolnosti izvršenja po jednog krivičnog dela iznude i po jednog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga - saopštilo je Više javno tužilaštvo:

- Prilikom saslušanja osumnjičeni su u potpunosti negirali izvršenje krivičnih dela koja su im stavljena na teret.Na predlog zamenika Višeg javnog tužilaštva određen je pritvor prema osumnjičenima, s obzirom da osobite okolnosti ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivična dela koja su im stavljena na teret - dodaje se u saopštenju.

Više javno tužilaštvo u Beogradu će sprovesti dalju istragu i u daljem toku postupka ispitati svedoke i obaviti potrebna veštačenja.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. V. (38), B. Ć. (29) i A. T. (30) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili dva krivična dela iznuda i jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Oni se terete da su dvojici oštećenih pozajmili novac, a potom od njih iznuđivali znatno veću količinu novca od pozajmljene, preteći im da će, ukoliko to ne učine, nauditi njima i članovima njihovih porodica, saopštio je MUP.

Osumnjičeni su uhapšeni nakon primopredaje novca u vrednosti 550.000 dinara od jednog oštećenog.

Policija je prilikom pretresa stana, koji koristi osumnjičeni M. V., pronašla torbu sa oko 585 grama kokaina, kao i opremu za precizno merenje, prepakivanje i pakovanje u manje količine radi, kako se sumnja, dalje prodaje.