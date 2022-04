Čačanskom fudbaleru koji je ZAKLAO MAJKU, OCA I DEDU određen pritvor: Ilija posle masakra ZANEMEO

Ilija G. (21) osumnjičen da je ubio oca Milana, majku Slađanu i dedu Sretena u porodičnoj kući u naselju Atenica u Čačku, saslušan je pred Višim tužilaštvom u Čačku i kako saznajemo, branio se ćutanjem.

Podsetimo, stravično trostruko ubistvo dogodilo se u petak oko 23 sata, a tela je pronašao Ilijin brat koji je došao kući iz grada.

- Ilija G. na saslušanju je zanemeo, a sa njim je bio advokat po službenoj dužnosti. Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana - kaže izvor.

Kako saznajemo, Iliju će navodno ubuduće braniti advokat Ivan Čvrkić.

- Sreo sam ga u zgradi tužilaštva i on me je zamolio da ga zastupam. To ću odlučiti nakon što ga sutra budem posetio u pritvoru - rekao je advokat Čvrkić.