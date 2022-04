LJAJIĆ IMAO NEVEROVATNU SREĆU: Rasim bio u autu koji je probio bankinu i prevrnuo se na krov! Poginuo njegov saradnik!

Nesreća se dogodila na auto-putu Beograd-Niš kod Ražnja, njih dvojica su krenula za Tursku. Bivši ministar je svestan, ima ozbiljne telesne povrede, pre svega grudnog koša, kao i prelom tri rebra.

Lider SDPS i bivši ministar Rasim Ljajić teže je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se desila juče ujutru na auto-putu Beograd-Niš kod Ražnja. Ljajićev saputnik, predsednik IO SDPS i direktor JP „Emisione tehnike“ Branko Gogić, koji je upravljao „škodom superb“, od težine povreda zadobijenih u nesreći preminuo je na licu mesta. Ljajić je čistom srećom preživeo.

Da li je ispao iz kola?

Do nesreće je došlo kad je auto „škoda superb“, najverovatnije zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu, probio zaštitnu ogradu i izleteo na travnatu površinu između auto-puta u pravcu Niša i lokalnog puta Ražanj-Aleksinac. S obzirom na to da je na mestu gde je automobil izleteo sa auto-puta blaga nizbrdica, došlo je do prevrtanja automobil, koji se tumbao gotovo sto metara i na kraju se, potpuno havarisan, zaustavio na krovu.

