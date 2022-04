SUZANA DŽONIĆ U AGONIJI: Suprug neka odgovara šta je uradio, ali moje dete ništa nije krivo!

Stvarno mi nije jasno na osnovu čega drže dete. Više nema ni šta da se ispituje, kaže Stefanova majka.

Protiv Stefana Džonića, niško Više tužilaštvo je podiglo optužnicu, iako do sada u istrazi nisu pronađeni nikakvi dokazi da je umešan u ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca.

Stefanu je po starom rešenju danas isticao pritvor, ali po optuženju je produžen.

U toku današnjeg dana, ističe trodnevni rok tužilaštvu da ispravi formalnosti oko optužnice, a onda bi Viši sud trebalo da se izjasni oko nje odnosno da je potvrdi ili odbaci.

Suzana Džonić, majka Stefana Džonića i supruga prvooptuženog za ubistvo porodice Đokić, Gorana Džonića kaže da je u svojevrsnoj agoniji jer je očekivala da joj sin bude pušten kao i drugi sin Milan. Milan je pušten iz pritvora 3. marta, a nakon toga se očekivalo da na slobodu izađe i Stefan.

- Ovo je malo čudno kako se radi jer protiv Stefana apsolutno nema nikakvih dokaza. Stvarno mi nije jasno na osnovu čega drže dete. Više nema ni šta da se ispituje.

On ima najveći alibi od sve trojice (Milan Džonić i braća Milošević) koji su pritvoreni pa pušteni. On je bio na poslu, u Kopnenoj zoni bezbednosti kod Vranja. Sud je tražio da se samo petorica izjasne i oni su rekli da je tog dana i noći bio sa njima. To mogu da posvedoče svi u bazi. ne znam stvarno šta da kažem kako se radi. Da li čekaju da dete onesposobe i psihički i fiozički pa onda da ga puste jer ovo više nije normalno. Telefon koji je nekorišćen je uzet pred kraj istrage. I to je telefon iz koga se ništa ne može videti pa onda se čeka grafoološko veštačenje... I stalno se nadamo, samo to da prođe i pustiće ga. Šta da se čeka? ne verujem da će vam Stefan dati bilo kakvu izjavu jer je mnogo ogorčen na sve, a najviše na pravdu - rekla je Suzana Kurir.

Ona je još jednom rekla da on nikako nije mogao bilo kome da pomaže, kako se to navodi u krivičnom delu jer tih dana nije znao šta se događa u rodnom selu Moravac.

- Postoji naša prepiska porukama preko telefona koji me je pitao u jednom trenutku "mama, šta se dešava?". Mi smo svi zatečeni ovom situacijom. Bože sačuvaj da ne žalimo to što se desilo, ne dao bog nikome, ali Stefan stvarno nije kriv. Neka odgovara ko je kriv. Ja kažem, i moj suprug neka odgovara šta je uradio, neka se dokaže šta je i kako je, šta se dogodilo, ali dete je dete. Već je prošlo šest meseci kako je iza rešetaka, a tada uopšte nije bio tu - priča ova majka.

Više javno tužilaštvo je podnelo optužnicu Višem sudu u Nišu, kako je saopšteno, protiv G.Dž i S.Dž. zbog opravdane sumnje da je G.Dž. izvršio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljenog prometa, držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija. S.Dž se tereti za krivično delo teško ubistvo u pomaganju i takođe u sticaju sa krivičnim delom o oružju i ekplozivnih materija.

Filip Domazet, zastupnik braće Džonić kaže da za Stefana ne postoje nikakvi dokazi koji bi ga teretili.

- Plac na kome Stefan izgradio kuću se vodi na oca i po prirodi stvari, otac je mogao to da koristi kada je želeo. Pa i u kući da je nađen novac, ne bi mnogo promenilo situaciju. Za Stefana stvarno ni jedno veštačenje nije pokazalo da je bilo čime umešan u teško ubistvo - kaže Domazet.

Na placu je nađen deo novca od ukupno pronađenih 43.000 evra koji su nesumnjivo pripadali Goran Đokiću, a koji je bio skriven u automobilu.

Jedno od najmonstruoznijih ubistava u novijoj istoriji Srbije, dogodilo se rano ujutru 27. septembra prošle godine na mestu Dudine bare u Moravcu. Da je umešan u ubistvo, osumnjičen je njihov rođak Goran Džonić. On nikada nije priznao krivicu da je sačekao da se Goran(57), Gordana(56) i Lidija(25) vraćaju iz Moravca kako bi ga povezli. Kasnije se došlo do saznanja da su Đokići pištoljem ubijeni, a onda i spaljeni. Na novcu koji je otkopan i pištolju su nađeni biološki tragovi Gorana Džonića, ali i kamere na tom potezu Moravac - Tešica gde je spaljen Pasat Đokićevih je snimljen. Džonić je u ranijim svedočenjima kao egzekutore naveo braću Milošević koji su imali alibi, a nije ih ni prepoznao u policijskoj stanici u Nišu.

