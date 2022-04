Stigli rezultati obdukcije, evo kako je nastradao saradnik Rasima Ljajića, Branko Gogić!

Obdukcija tela Branka Gogića (45) stradalog u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd – Niš kod Ražnja je okončana. Ustanovljeno je da je nesrećni čovek zadobio bezuslovno smrtonosne povrede od kojih je preminuo na licu mesta, te da ni blagovremeno pružena lekarska pomoć ne bi mogla da spreči fatalni ishod.

Za Gogića su bile kobne teške povrede glave.

- On je zadobio prelom baze lobanje što je smrtonosna povreda. Pretpostavlja se da je prilikom tumbanja vozila udarao u krov automobila glavom, te da mu je tom prilikom pukla lobanja. O tome svedoči i velika količina krvi u automobilu – navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

U sklopu istrage ove saobraćajne nesreće obducenti će se baviti i toksikološkim veštačenjem. Međutim prve analize ne ukazuju da je Gogić bio pod dejstvom alkohola, što isključuje eventualnu sumnju da je njegova nesposobnost za vožnju bila uzrok nesreće.

Rasim Ljajić koji je bio na mestu suvozača u automobilu kojim je upravljao Gogić u stabilnom je stanju ali će danas biti podvrgnut dodatnoj dijagnostici.

- Najvažnije je da je gospodin Ljajić van životne opasnosti, iza nas je jedna mirna noć za njega, hemodinamski parametri su mu stabilni, puls, pritisak, saturacija hemoglobina kiseonikom. Međutim, nakon strahovitog udesa koji se desio, ima ozbiljne povrede grudnog koša, takođe ima i povrede glave pa ćemo mi danas uraditi dodatnu dijagnostiku da bi videli da li se u poslednja 24 sata nešto promenilo u pogledu dinamike njegovih povreda. Ovo što se do sada našlo, dosadašnje dijagnoze ukazuju na to da ne treba da razmišlja operativnom lečenju ali to treba da se potvrdi dopunskom dijagnostikom. To ćemo uraditi danas da bi bili načisto da li te povrede koje on ima zahtevaju neku vrstu operativnog lečenja ili ne. U svakom slučaju on je van životne opasnosti, na mestu je gde može da mu se pruži sva potrebna medicinska pomoć i dijagnostika. On je u jedinici intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju – saopštio je danas direktor niškog UKC prof dr Zoran Perišić.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo „škoda superb“kojim je upravljao predsednik IO SDPS Branko Gogić (45) a koje se kretalo iz pravca Beograda ka Nišu, u visini Ražnja probilo zaštitnu ogradu na autoputu i sletelo s kolovoza nakon čega se prevrnulo na krov. Gogić je preminuo na licu mesta i njegovo telo je medicinska ekipa Doma zdravlja u Ražnju zatekla u automobilu, dok je Ljajić bio izvan vozila. Ljajića i Gogića je nesreća zadesila dok su putovali u Tursku.

