KRAO RADIJATORE, TELEVIZORE, ALAT... Uhapšen osumnjičeni iz Beograda: Mesecima obijao vikendice i nosio šta je stigao!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Barajevo, efikasnim radom, rasvetlili su sedam krivičnih dela teška krađa i uhapsili M. B. (1989).

On je, kako se sumnja, od februara do aprila ove godine, obijao ulazna vrata ili prozore na vikendicama u Barajevu, iz kojih je krao radijatore, televizore, ručne baterije i alat. Policija je pronašla deo ukradenih predmeta koji su vraćeni vlasnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu.

