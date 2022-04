Korleone, Kronos i Feniks preko skaja dogovarali likvidaciju! Otriven MOTIV UBISTVA Milovca

Darko Šarić, njegov advokat Dejan Lazarević kao i ostali uhapšeni u velikoj međunarodnoj akciji policije, prema nezvaničnim informacijama, sumnjiče se da su bili deo kriminalne grupe koja stoja iza ubistva Milana Milovca Cigle, navodno nekada bliskog saradnika Darka Šarića, koji je likvidiran u Ekvadoru.

Ukinutom presudom Specijalnog suda u Beogradu, podsetimo, Milovac je bio osuđen na 11 godina zatvora.

Osumnjičeni koji su uhapšeni juče u Beogradu, danas bi popodne trebalo da budu izvedeni na saslušanje u Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, a zbog istog krivičnog dela, u velikoj međunarodnoj akciji koju predvode Europol i Eurodžastis, i u Hrvatskoj su uhapšeni osumnjičeni za šverc droge iz Južne Amerike u Evropu, ali i ubistvo Milovca.

Prema dokumentu hrvatskog državnog tužilaštva ubistvo Milovca u Ekvadoru organizovali su uhapšeni u toj državi Petar Ćosić zvani Šarac i nepoznata osoba sa kojom je Ćosić bio u kontaktu preko tajne aplikacije za komunikaciju "skaj". Zbog učešća u likvidaciji, uhapšen je i izvesni Manuel Vulić.

- Osumnjičeni Petar Ćosić i NN korisnik "skaja", nezadovoljni činjenicom što Milan Milovac, kao osoba koja je preuzela operativna postupanja oko nabavke kokaina na području Južne i Srednje Amerike, namenjenom za transferu u Evropu, na njima neprihvatljiv način osujetio ostvarenje kontakta sa dobavljačima droge iz Ekvadora i Kolumbije, kao i njegovim odnosom prema njima i članovima njihove kriminalne grupe, odlučili da ga ubiju - navodi se u dokumentu hrvatskih istražitelja, u kom je opisano i da su pre nego što su odlučili da ga likvidiraju, sarađivali na kupovini, transportu i prebacivanju kokaina u Evropu.

U plan likvidacije, uključili su i Manuela Vulića, koji je takođe uhapšen u međunarodnoj akciji, na teritoriji Hrvatske, ali i više nepoznatih osoba, koje su na skaju imale nadimke "Kronos", "Fenix" i "Korleone".

- Petar Ćosić je NN osobu preko skaja obaveštavao o sadržaju razgovora koje je ostvarivao sa Milanom Milovcem, a u kojima je ovaj iskazivao izrazitu netrpeljivost prema NN korisniku skaja i osobama iz njegovog orkuženja, nakon čega je doneta odluka da bude ubijen. Manuel Vulić bio je zadužen za proveru kretanja Milovca na teritoriji Ekvadora, za pornalazak ubica - navode hrvatski istražitelji i objašnjavaju da je za pronalaženje ubica i isplatu bila zadužena osoba koja je na skaju imala nadimak "Kronos".

- S osobom pod nadimkom "Korleone", dogovorili su da za novčanu naknadu , s ciljem utvrđivanja svakodnevnog kretanja Milana Milovca i njegove adrese boravišta u Ekvadoru, kako bi izabrali najbolje mesto za likvidaciju, da ga prati i pronađe ubice - navode hrvatski istražitelji.

Milovca su pratili, poruke razmenjivali preko aplikacije za tajnu komunikaciju "skaj", u kojim su navodili čak i koliko vremena provodi u teretani,koji automobil vozi, a potom angažovali dve osobe da ga ubiju. Milovca su 13. novembra 2020. oko 13 sati presreli , pucali u njega, a potom pobegli na motorima. Milovac, međutim, nije preminuo, već je prebačen u bolnicu.

- Petar Ćosić i NN osoba su zatim Manuelu Vuliću dali nalog da se likvidacija realizuje do kraja i da istog ubiju u bolnici, kao i policajce koji ga čuvaju. Za ubistvo Milovca u bolnici ponudili su dodatnih 50.000 nepoznate valute, a za ubistvo policajaca u bolnici po dodatnih 20.000. Za to su angažovali dvojicu kolumbijskih državljana, ali do ubistva u bolnici nije došlo, jer je jedan Kolubijac uhapšen. Milovac je potom pušten na kućno lečenje, ali je zbog komplikacija preminuo 11. januara prošle godine - navodi se u dokumentu hrvatskog tužilaštva.

U dokumentu hrvatskog tužilaštva, nisu navedena imena uhapšenih u akciji policije u Srbiji.