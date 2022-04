UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U TITELU! Pucao nasumice, pogodio konobaricu

Petar B. (60) iz okoline Titela, koga su Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, brzom i efikasnom akcijom uhapsili zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, pištolj je navodno, potegao zbog kafanske svađe.

On se sumnjiči da je u petak uveče, u ugostiteljskom objektu „Kod Lale“ u Loku, naselju u opštini Titel, pucao iz pištolja i ubio pedesetdevetogodišnju ženu.

Sve se desilo oko 21.30 časova, kada je u kafani došlo do svađe među gostima. Tada je osumnjičeni Petar B, navodno, izvadio pištolj i opalio, ubivši pedesetdevetogodišnju Snežanu.

Jedna od pretpostavki je, da je on potegao pištolj u trenutku žestoke rasprave i nasumice pucao, a pritom pogodio Snežanu. Da li je baš nju gađao i da li su se uopšte poznavali, utvrdiće istraga, s obzirom na to da mu je određeno zadržavanje do 48 časova i da će biti priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Takođe, policija je, pretresom stana osumnjičenog Petra B. pronašla manju količinu municije, zbog čega će mu biti podneta i krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.