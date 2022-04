'PLAŠILI SU GA SE, A MENI JE BILO SMEŠNO!' Srbin koji je uhapsio i Hrvatima predao Arkana: Mogao je da me upuca, a uradio je...

O hapšenju Željka Ražnatovića Arkana 1990. godine u Hrvatskoj ispričane su mnoge priče, ali posebnu pažnju privlači ona koju je za hrvatski prtal Express ispričao upravo čovek koji ga je uhapiso - policajac, odnosno u to vreme miliocioner Milan Šerbula.

Slavio se Dan Republike. Bio je 29. novembar. Slavili su ga i milicioneri, a Šerbula, šef milicije u Dvoru, krenuo je u obilazak terena nešto iza ponoći, da ne bude da je nešto promaklo njegovim kolegama koji su se veselili.

Iz pravca Bosanskog Novog dolazio je "Land Rover" ojačan sa svih strana zavarenim cevima i uputio se prema selu Hrtić.

- Krenuo sam za njim i pratio ga na pristojnoj udaljenosti. Radiovezom sam pozvao još dve patrole da prate mene. Ja sam mu svojim vozilom prišao tako da sam mu zatvorio put. Vrata terenca su se otvorila. Izašao je muškarac u maskirnoj odori, za koga ću posle saznati da je Arkan - priča je Šerbula.

Uočio je, kaže, da muškarac ispod svakog pazuha ima po jedan pištolj. Neko je uzviknuo: "Pali!" Bio je to muškarac koga su zvali "Crkvenjak". Verovatno je, kaže, mislio na to da Arkan puca na njega. Arkan je, veli, shvatio da je Šerbula milicioner iako je bio u civilu. Video je da su se zaustavila još dva milicajska automobila.

Šerbula ističe da je Arkan procenio da nema šansi, pa nije ni pokušavao izvući pištolj. Mirno je spojio ruke i pružio ih prema Šerbuli. Lisice na ruke mu je stavio kriminalistički tehničar kojem je prezime Zec.

U terencu je bilo mnogo oružja, automatskih pušaka, bombi, čak i jedan ruski mitraljez, navodi Milan. U njemu su bila četiri mladića. Jedan od njih je rekao da je stopirao i da su ga povezli. Priveli su ih u stanicu u Dvoru. Počeli su da zvrče telefoni.

- Tek u mojoj stanici saznao sam koga smo uhapsili i bilo mi je drago da nam je baš on pao u ruke. Do tada sam čuo o Arkanu kao kriminalcu i šverceru, ali sam posle saznao da je on puno veća zver nego što sam ja tada mislio. Skupilo se tu mnogo šefova i specijalaca iz Lučkog. Nešto su se došaptavali, dogovarali, kao da ga se boje. Meni je to bilo smešno. Što ga se bojite, pomislio sam - priča Šerbula.

Arkan je potom upućen u Zagreb. Suđenjeno mu je, pa je prebačen u zatvor. Nedugo potom pojavio se u Beogradu. Šerbula je penzionisan već naredne godine. Ističe da mu je teško bilo živeti u Dvoru, jer su mu mnogi zamerali što je uhapsio Arkana.

- Mnogo se u štampi, pa i u knjigama, napisalo neistine o hapšenju Arkana. Čak i ono što Boljkovac piše u svojoj knjizi nema veze sa istinom. Možda su tako pisali iz nekih političkih razloga. Niko od mene nije tražio da ga sačekam i uhapsim. On je meni slučajno uleteo u ruke. Da je, kad je došao iz Bosne, krenuo prema Zagrebu, ja uopšte ne bih reagovao - završio je ispovest Milan Šerbula, Srbin iz Hrvatske, koji je uhapsio Arkana i predao ga vlastima u Hrvatskoj koje su već tada uveliko spremale otcepljenje od Jugoslavije.