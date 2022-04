SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO KOD VRŠCA: Poznato od čega je umro muškarac (32)

K. N. (29) koji se sumnjiči da je u Gudurici kod Vršca nasmrt pretukao E. A. (32), saslušan je pred Višim tužilaštvom u Pančevu, a posle saslušanja predloženo je da mu se odredi pritvor.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog K. N. (29) iz Pavliša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, navodi se u saopštenju VJT Pančevo.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 17.04.2022. godine u večernjim časovima lišio života oštećenog E. A. (32) tako što je, nakon duže svađe u kući u kojoj su obojica neprijavljeno boravili, izveo oštećenog u dvorište kuće gde mu je zadao više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela nanevši mu smrtonosne povrede u predelu trbuha od kojih je preminuo - saopštili su.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu koji je po nalogu ovog tužilaštva zadržan u trajanju do 48 časova, tužilaštvo je stavilo predlog sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Pančevu da mu se odredi pritvor i to zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo kao i zbog činjenice da mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koja je propisana kazna zatvora preko deset godina, a težina posledice krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.