SNIMAK IZ NOVOGODIŠNJE NOĆI SVE OTKRIO: Oglasila se porodica mladića za čije ubistvo je optužen brat Velje Nevolje!

D. I. (21), koji je osumnjičen da je počinio ubistvo najboljeg druga Ivana Trifunovića (22) 14. januara 2021. godine, pušten je iz pritvora 7. aprila ove godine, nakon žalbe njegovog branioca Dejana Lazarevića, inače sada uhapšenog i označenog kao pripadnika grupe Darka Šarića.

- Po žalbi branioca, Apelacioni sud je ukinuo rešenje o pritvoru i vratio Višem sudu na ponovno odučivanje, a krivično veće Višeg suda u Beogradu je donelo novo rešenje kojim mu je ukinut pritvor - rekla je Slavka Babić, advokat porodice Trifunović, i objasnila da je D. I. pritvor bio određen kako ne bi ponovio krivičlno delo, odnosno zbog te okolnosti:

"Kako je mlad i neosuđivan, smatrali su da nema osnova za tu okolnost."

"Kao da nas je sve ubio"

Ovakvu odluku suda pogodila je porodicu Trifunović toliko da su je uporedili sa smrću, odnosno sa njihovim ubistvom.

- Kad mi je stigla poruka da je pušten iz pritvora u kući je nastala katastrofa, haos... Kuća nam se prevrnula u trenu, kao da smo ponovo ubijeni, kao da je u tom trenutku ponovo neko ubio sve nas zajedno, celu porodicu - kaže za "Blic" Ivanov otac Dragiša Trifunović:

"Ne znam reč kojom bih mogao da opišem kako nam je bilo, kroz kući se samo kuknjava čula, plač, svi smo bili u haosu. Evo i sad smo pod lekovima. Kćerki je toliko bilo loše da smo se uplašili da će da pobaci od stresa, eto toliko je to za nas stresno... To nas je dotuklo, to nas je ubilo. Gore nam je bilo nego kad su nam rekli da je stradao, tad smo svi bili u šoku, nismo znali šta nas je snašlo."

Iako znaju da ovakva odluka ne predstavlja oslobađajuću presudu, bol, nemoć i strah koje su osetili Dragiša kaže da je neobjašnjiv.

- On sad može da se šeta, da izlazi, da se provodi, živi opušteno sa svojom porodicom, a mi svoje dete obilazimo na groblju - navodi on.

"Tad sam shvatio da nikoga nije bilo na ulici"

Dragiša se još jednom osvrnuo na najgoru noć u životu i na užasno saznanje da je za smrt njegovog sina osimnjičen njegov najbolji drug.

- Nije mi palo na pamet u tom mometu da je on to mogao da uradi. Verovao sam u njegove reči, a on mi je kad sam stigao na lice mesta rekao "Džane me je šutnuo, a ja sam njega zakačio čašom". Tad sam mislio samo da ga spašavamo - jedva izgovara Dragiša, a onda nastvalja o tome kako je saznao da je mladić sa kojim se Ivan družio i sa kojim je odrastao osumnjičen za njegovo ubistvo:

"Kad sam došao kući iz SUP-a nisam bio svestan da bi to mogao da bude on, a onda je posle nekoliko sati izašlo u medijima da je Damir osumnjičen za ubistvo, e tad je sve počelo da se slaže... Tad sam shvatio da na ulici nije bilo nikoga osim nas trojice, znam da nije bilo žive duše, niko se u bloku nije čuo, bilo je tri noću, nije se čula buka, da ga je neko jurio, napao, a ja sa izašao nekoliko minuta posle njega."

Ubrzo se pojavio dokaz koji je, kako kaže, otklonio sumnje. U pitanju je snimak iz noći ubistva.

- Kamere su snimile i tu se vidi, a na njima nema treće osobe... Ivan ide prema njemu sa rukama u džepovima, znači nije se nadao, nije mislio da će da ga povredi, a on istrčava iz kola i direktno ga udara. Dok Ivan vadi ruke iz džepova, on ga udara drugi put, tada je pokušao da pobegne, okreneo se, ali je odmah pao i ja sam naišao posle 30 sekundi... - priča i opisuje scenu koju je tad zatekao:

"On je tad bio iznad njega, ponavljao mu 'Džane izdrži, Džane izdrži'..."

Prema njegovim rečima, kada je počelo suđenje, sve je postalo još jasnije.

- Onda je on izneo odbranu da ga je vratio kući oko ponoći, što nije istina, pa su svedoci počeli da iznose različite priče, priče koje se ne poklapaju ni sa njegovom i ja sad više nemam sumnje - kaže.

Nestalo oružje i Ivanova jakna

Prema izveštaju sudskog veštaka, Ivan je ubijen ubodom oštrim predmetom direktno u srce.

- Oružje nije nađeno, a ja baš oko toga imam još jednu sumnju. Ivan je bio u jakni, to se vidi i na snimku dok ga vučemo ka kolima. Jakna je ostala u aututu ili je pala s njega kad smo ga u Urgentnom iznosili i od tad je nema nigde, a otac D. I. mi je iz džepova Ivanovih doneo novčanik i ključeve. Razmišljao sad da nije u njoj bilo sakriveno oružje, gde je bačena, šta se desilo, sumnjivo mi je, ali ne mogu da tvrdim, ne znam... - kaže Dragiša.

Sina, kaže, zna da je izgubio, ali sa tim da se pomiri ne može i tu vreme ništa ne menja.

- Ne živimo više tamo, ali obilazim mesto gde je ubijen stalno, palim sveće svakog 14, posedim... Ja sam njega izgubio, ali... Odem na groblje, pričam sa njim, a ne znam ni šta pričam. Kažem mu kako smo kuću napravili, "Sine, sad da smo zajedno, da završimo to", eto, mrtvom detetu pričam, ne znam ni šta radim - kroz jecaje jedna izgovara:

"On za mene nije mrtav, on je uvek pored mene i kad smo na suđenju, kao da sedi pored mene, a da se sudi jer ga je išamarao, a ne ubio..."