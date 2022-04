NIŠLIJI STRADALO DETE NA VASKRS: Prijavio ženu za nasilje, tukla mu sina i kljukala lekovima za smirenje!

M. L. iz Niša prijavio je suprugu B. M. za nasilje nad decom. I dok se sad, kako kaže, bori za dobrobit svog sina, i dalje se bori da nastavi dalje nakon tragedije koja se dogodila na Uskrs prošle godine, kada mu je poginulo starije dete.

- Prošle godine za Uskrs nam je stradalo dete. Utopilo je u jami kad ih je majka odvela kod rođaka. Ja sam tada bio van Srbije. Vratio sam se posle mesec dana, nisam mogao ranije. Pozivali su nas u Centar za socijalni rad, pitali su šta i kako planiramo dalje. Šta da radim, ne smatram da je ona kriva za nesreću, nastavili smo sa zajedničkim životom. Posle nekih šest meseci, iznenada sam prijavljen od strane supruge da sam maltretirao drugo dete, nju i njenu sestru. Sud je to sve odbacio jer nije bilo dokaza - priča za Telegraf.rs M. L.

On tvrdi da smatra da je postupak njegove supruge bio način da se osveti.

- Mi smo imali razgovore, ja sam je molio da više pažnje posveti detetu dok nisam tu, da ne brani detetu da se viđa sa mojom porodicom, jer nema razloga za to. Valjda iz lične osvete, ne znam zašto bi se inače odlučila na taj korak. Ona se i danas nalazi u sigurnoj kući pod izgovorom da me se boji. Nadležni su pristrasni i ništa što ja kažem ne ulazi u zapisnik. Oni ističu da imamo nerazjašnjene odnose i ne gledaju dalje od toga - dodaje.

Kako ističe, dok je bio van zemlje, njegov kum je svakodnevno dolazio u njihovu kuću. Rekao mu je da su deca zapostavljena i da se majka loše ophodi prema njima, ali on mu, kako kaže, isprva nije verovao.

- Ja sam imao poverenja u nju. Onda je on snimio šta se desilo, kada je maltretirala oba deteta. Kada sam posle tragedije došao, nisam imao snage da gledam sve te snimke. Odgledao sam samo jedan. Psihički sam u mnogo lošem stanju da bih to gledao. Dan-danas nemam hrabrosti da ih pogledam. Kad bih to video, teško bi mi palo. On je za to vreme već prijavljivao nasilje policiji i predao je i video zapise - objašnjava.

Kako je navedeno u prijavi koju je niškoj policiji podneo kum, "B. M. se nije adekvatno brinula o deci".

"Nije se adekvatno brinula o deci jer ih je zlostavljala i ostavljala ih bolesnoj sestri dok bi ona po ceo dan bila odsutna od kuće. Nije ih edukovala da ne treba da psuju, ne govore ružne reči, a nije ih dosta dugo odvodila u vrtić - od marta 2020. do kraja februara 2021. godine. Osim navedenog ih je i tukla. Udarala ih je po raznim delovima tela rukama i raznim predmetima. Hranu im nije redovno davala", navedeno je u iskazu koji je dat policiji.

- Ja sam, kao roditelj, otišao u policiju da vidim šta se dešava sa tom prijavom. Rečeno mi je da je slučaj predat tužilaštvu, dali su mi ime i prezime tužioca, ali je od tada prošlo skoro godinu dana, a reakcija je izostala - kaže M. L.

Dete sa majkom u sigurnoj kući

Njegov sin se sa majkom nalazi u sigurnoj kući. M. L. tvrdi da mu se petogodišnji sin u telefonskim razgovorima u poslednje vreme više puta žalio da ga majka tuče.

- Tamo su jako loši uslovi. Tamo dolaze žene koje su stvarno maltretirane, dete sve to sluša. Ona je o tragediji mnogo puta pričala pred detetom. On ne može da izbaci ta sećanja. Oni su tamo u izolaciji. Dete mi se žali da je maltretirano. Kada zbog toga odem u policiju, šalju me u Centar za socijalni rad, kada odem tamo, šalju me u policiju - objašnjava otac.

Kako ističe, rađena je sudska provera roditeljstva. Tvrdi da ga je supruga uslovila da, ukoliko želi da viđa dete, prihvati predlog koji je napisala sudu - da se dete poveri njoj. Shvativši da bi na taj način kroz 15 do 20 dana počeo da viđa dete, prihvatio je predlog.

- Prihvatio sam to i nadao sam se da će ona da promeni ponašanje. Ona ima jako nasilničko ponašanje prema deci i prema slabijima, a mene je prijavljivala za to. Razgovarali smo o tome da mora da promeni ponašanje da ne bih morao da je prijavim. To je jako nezgodna situacija, da ženu sa kojom živite morate da prijavljujete za nasilje. U tom razgovoru sam spomenuo da nije dobar staratelj ni prema svojoj sestri. Ne daje joj terapije nego, prepušta sestri da uzima sama. Nasilna je i prema njoj. Među njima je često dolazilo do konflikata, ja sam uvek bio u sredini. Poslednji put sam rekao nemoj molim te da dođem u situaciju da moram da te prijavljujem, da ti uzmu starateljstvo nad detetom. Ona je sve to okrenula protiv mene. Sa takvom početnom idejom je otišla u policiju - dodaje.