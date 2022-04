TROJE KOMŠIJA POKUŠAO DA UBIJE ZBOG SVOJE MAČKE I NJIHOVOG PSA?! Nišlija ide na lečenje, nožem jurio bračni par i trećeg komšiju

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu Višeg suda u Nišu kojom je S. D. (50) izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi jer je 24. januara 2021.godine oko 14.30 časova pokušao da ubije troje komšija iz sela.

On je pokušao nožem da ubije Mariju Mičić (34) i njenog supruga Aleksandra Mičića (38), smatrajući ih odgovornim što njihov pas navodno uznemirava njegove mačke, a potom i komšiju Sašu Ilića (50) koji je pokušao da ih zaštiti, piše Blic.

Marija je uspela da u Ilićevu kuću ugura ćerku staru četiri i po godine pre nego što je sustigao Dodić čime su izbegnute daleko teže posledice ovog strašnog napada.

Na suđenju u Višem sudu u Nišu utvrđeno je da je u vreme izvršenja krivičnog dela osuđeni nesumnjivo već bolovao od psihijatrijskog duševnog oboljenja usled kojeg nije bio uračunljiv a Apelacioni sud je konstatovao da je činjenično stanje pravilno utvrđeno.

Ovaj nalaz komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu prihvatilo je i Više javno tužilaštvo a nakon toga i Viši sud u Nišu pa je D. izbegao zatvorsku kaznu za krivično delo za koje je zaprećena i doživotna robija, već je upućen na lečenje u zatvorsku psihijatrijsku ustanovu.

"Tumačio je to kao napad na sebe" Dr Panić je naglavnom pretresu potvrdila da je rasprava oko toga da li komšijski pas napada njegove mačke, kod njega moglo da stvori osećaj ugroženosti. - Iz njegovog doživljaja ugroženosti, kako lične tako i stvorenja do kojih mu je stalo – mačaka, on je stvorio paranoidnu interpretaciju događa. On je na bolestan način tumačio događaje i ponašanje osoba u svojoj okolni, to je tumačio kao napad na sebe. Rasuđivanje je bilo potpuno kompromitovano kao i odlučivanje. S obzirom da je imao doživljaj da je napadnut preduzimao je odbrambene radnje iako u realnosti opasnost nije postojala. On je preduzimao ciljane radnje ali razlog zbog kojih ih je preduzimao je bolestan - objasnila je dr Panić.

Dužinu trajana lečenja odrediće sud, na osnovu izveštaja psihijatara. Iako je teoretski moguće da to lečenje u zatvorenoj psihijatrijskoj ustanovi traje do kraja života, nije isključena ni mogućnost i da u nekom trenutku, ukoliko to procene psihijatri a sud odobri, bude sprovedeno i na neki drugi način – boravkom kod kuće i lečenjem u ambulanti.

Na suđenju u Višem sudu u Nišu predsednica komisije veštaka dr Marija Panić obrazložila je da se radi o duševnom oboljenju koje je trajno, ali koje se može stabilizovati, pa se ne isključuje mogućnost i donošenja nekih drugih mera, ukoliko psihijatri koji budu pratili njegovo lečenje tako procene. U toku lečenja biće utvrđena i tačna dijagnoza psihjatrijske bolesti, budući da su kod Dodića utvrđeni simptomi koji se mogu javiti kod nekoliko teških duševnih bolesti.

- U momentu kada je rađen nalaz i mišljenje mi jesmo registrovali postojanje paranoidno strukturisanih sumanutih ideja koje mogu biti karakteristične za šizofreniju, ali i još simptoma koji mogu biti karakteristični za druge duševne bolesti. Radi se o trajnoj duševnoj bolesti. Lekari koji će biti angažovani na lečenju imaće zadatak prvo da diferenciraju sve dimptome i odrede tačnu dijagnozu. Nesumnjivo se radi o oboljenju koje zahteva doživotni psihijatrijski tretman, rekla je ona na suđenju u Višem sudu u Nišu.

